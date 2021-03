Grammy 2021: Beyonce. REUTERS.

Taylor Swift y Billie Eilish se llevaron los premios principales en los premios Grammy el domingo, pero Beyonce fue la gran ganadora en una noche histórica marcada por múltiples victorias para las mujeres.

Los cuatro premios Grammy de Beyonce el domingo, dos de ellos compartidos con la ganadora de mejor artista nuevo Megan Thee Stallion, llevaron el total de victorias de su carrera a 28, superando el récord anterior de Grammy para una artista femenina establecido por la cantante de bluegrass Alison Krauss.

El sorprendente disco de Swift, "Folklore", grabado durante los encierros por coronavirus, fue nombrado álbum del año y convirtió a Swift, de 31 años, en la primera mujer en llevarse a casa ese premio tres veces.

Taylor Swift. REUTERS.

Noticias relacionadas

En una ceremonia socialmente distanciada de actuaciones en vivo y pregrabadas, los escritores de "I Can't Breathe" del artista de R&B HER ganaron la canción del año.

Fue escrito en respuesta a las protestas de Black Lives Matter que sacudieron a los Estados Unidos el verano pasado luego del asesinato policial de George Floyd.

La cultura negra también se celebró en el sencillo "Black Parade" de Beyonce, que fue nombrado mejor interpretación de R&B.

“Ha sido un momento tan difícil”, dijo Beyonce, reflexionando sobre el reconocimiento cultural sobre el racismo en los Estados Unidos.

Billie Eilish. REUTERS.

"Quería elevar, alentar, celebrar a todas las hermosas reinas y reyes negros que continúan inspirándome e inspirando al mundo entero", agregó.

Megan Thee Stallion, de 26 años, conocida por promover el empoderamiento de las mujeres, obtuvo dos victorias más por su sencillo "Savage" con Beyonce.

La balada de Eilish "Everything I Wanted" ganó el récord del año, y la joven de 19 años también ganó por su tema principal para la próxima película de James Bond "No Time to Die".

Eilish dijo que estaba avergonzada por la victoria, diciendo que debería haber sido para Megan. "Te lo mereces. Verdaderamente. ¿Podemos simplemente animar a Megan Thee Stallion? ”, Dijo Eilish.

Premios Grammy 2021, Dua Lipa, REUTERS

La ceremonia también tuvo como objetivo superar los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus en la industria de la música en vivo, incluida la cancelación de festivales de música, giras y conciertos.

Premios Grammy 2021, Dua Lipa, REUTERS

La cantante británica Dua Lipa ganó el premio al mejor álbum vocal pop por su dance "Future Nostalgia" y habló del valor de la música en tiempos difíciles.

“Estoy muy agradecida y muy honrada porque la felicidad es algo que todos merecemos”, dijo Lipa.

Presentada por Trevor Noah, la ceremonia estuvo repleta de presentaciones en vivo y pregrabadas de artistas como Lipa, Taylor Swift, Post Malone, DaBaby, Black Pumas y Mickey Guyton. Cardi B y Megan se unieron para interpretar su sencillo de verano "WAP" en uno de los momentos más atrevidos de la noche.

Se llevó a cabo tanto en interiores como en exteriores en el centro de Los Ángeles, pero sobre todo sin los elaborados decorados y efectos especiales que tradicionalmente marcan los más altos honores en el negocio de la música.

“Esperamos que se trate de lo que puede ser 2021, lleno de alegría, nuevos comienzos y unión. Sin olvidar nunca lo que sucedió en 2020, pero lleno de esperanza por lo que está por venir ”, dijo Noah.

Algunos de los premios del domingo se anunciaron en lugares pequeños de ciudades como Nashville, Nueva York y Los Ángeles.

"Gracias a los Grammy por armar esto y permitirnos, al menos, estar juntos", dijo Miranda Lambert, ganadora del mejor álbum country por "Wildcard".

La banda de K-Pop BTS perdió en el mejor dúo pop o actuación grupal contra Lady Gaga y Ariana Grande por su sencillo "Rain on Me" pero interpretó su exitoso sencillo en inglés "Dynamite" de Corea del Sur al final del espectáculo.

La banda de siete miembros de Corea del Sur esperaba ser el primer acto de K-Pop en ganar un Grammy después de un gran año en los Estados Unidos para el género.