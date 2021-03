Video: así manejaba el chico de 14 años que mató en González Catán.

La localidad bonaerense de González Catán sigue sorprendida y consternada por la muerte de un hombre que fue atropellado el sábado pasado por un chico de 14 años que salió a dar vueltas por el barrio con el auto de su papá sin permiso. La víctima falleció, y su hijo se salvó de milagro.

El hombre iba en bicicleta. El menor manejaba el vehículo solo, perdió el control y los atropelló.

La víctima se llamaba Elisandro Ramón Tevez Aranda, tenía 47 años y murió en el acto por la violencia del impacto. Su hijo, un nene de cinco, se salvó por pocos centímetros de convertirse en la segunda víctima fatal del choque y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita con heridas leves.

El auto quedó apoyado contra la pared, en la intersección de las calles Tomás Valle y Jorge Newbery. Por estas horas se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver cómo viajaba a toda velocidad previo a atropellar a estas personas. No sólo es un menor al volante sino que además iba a toda velocidad.

El personal del Comando de Patrullas Sur encontró al menor de 14 años que manejaba el coche y lo detuvo. Lo vio aturdido y con raspones. La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas, pero el joven no tendrá que responder legalmente porque por ser menor de edad, es inimputable para la ley penal argentina.

Esta mañana hubo un duro cruce entre ambas familias por el hecho. Por un lado, la madre del chico que provocó la tragedia lo defendió ante las cámaras que cubrían la noticia. "No era de salir. Mi marido le enseñaba a manejar despacito", dijo entre lágrimas y pidió disculpas definiendo a su familia como "buena gente, somos maestros".

Pero una vecina la desmintió diciendo que el chico salía con el coche todos los días y que se lo solía ver en el barrio manejando, siendo menor.

"Su marido es un asesino igual que su hijo... Él le enseñó a manejar. Le dio un auto, le dio un arma", respondió el hermano de la víctima que se hizo presente en el lugar.

"Mis sobrinos no tienen más un padre, mi hermano no va a volver. Su hijo salió a matar, no lo defiendan más. Van a tener que pagar, no con plata, sino con Justicia", agregó el hombre con profundo dolor por la pérdida de su hermano. Video Gentileza TN.