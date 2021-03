Supermercados, consumo. Foto: NA.

El 15 de marzo de 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial de los Derechos del Consumidor para concientizar y legitimar sus derechos. En Argentina, está la ley 24.240 que regula en la materia ¿Sabés cuáles son tus principales derechos en una relación de consumo?

Una relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor final o usuario del mismo, incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio. Todo consumidor tiene derecho a la información, el vendedor tiene que proveer de forma gratuita, cierta y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

Además, se debe informar la calidad del producto, el peligro para la salud, precio, formas de pago, y si se exige la firma de un contrato se debe mostrar el mismo.

Toda persona tiene derecho a una garantía, consiste en un certificado escrito en idioma nacional que se debe brindar cada vez que se compren cosas que no se consumen. Esta garantía tiene vigencia por 6 meses para las cosas nuevas y 3 meses para las usadas. No puede vencer el plazo de la misma mientras el producto esté en reparación y si el arreglo del mismo no es satisfactorio, el consumidor puede elegir que le cambien el producto por otro idéntico, le hagan un descuento en el precio o que le devuelvan el dinero.

Existe el derecho de arrepentirse de una compra cuando se realice online, por internet o por teléfono. El consumidor lo puede hacer dentro de los 10 días corridos desde la fecha en que le entregaron el bien o desde que se celebró el contrato. Se debe poner el producto a disposición del vendedor y los gastos de devolución están a cargo de él. En las compras online los plazos de entrega ofrecidos deben ser respetados por el vendedor y, si no se estipularon, tienen que ser razonables. Para verificar la veracidad del comercio que vende de forma electrónica, se recomienda prestar particular atención para comprobar que sea la página oficial o se puede verificar la veracidad del comercio consultando el CUIT y la razón social del mismo.

En relación a la prestación de servicios, es obligación para el prestador brindar un presupuesto por escrito antes de que el consumidor contrate. Si el usuario da de baja un servicio la empresa no puede cobrar por esto, es decir, no se debe dar mes adelantado, un monto por no haber avisado con más tiempo que se quería dar de baja el servicio o cualquier otro importe. Las empresas de servicios públicos tampoco pueden cobrar cuando se da de baja el servicio.

En relación al precio, el monto que los comercios publican en las vidrieras, góndolas, páginas web, publicidad debe ser el precio final del producto si se paga en efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en una sola cuota. Hay que tener en cuenta que la oferta obliga a quien la realiza, es decir, toda oferta que se hace de un producto o servicio integra el contrato y obliga a la empresa a cumplirla. Se debe entregar una factura o ticket fiscal del producto o servicio que el consumidor adquiere debido a que esa documentación es el comprobante del consumo.

Toda persona que contrata tiene derecho a un trato digno y equitativo: las empresas no pueden ejercer prácticas discriminatorias y deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

Por su parte, la ley 26.993 creó un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. El sistema incluye: el COPREC (servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo. Se puede hacer un reclamo a través del sitio Consumidor.gob.ar; o llamando al 0800-666-1518

Cambio de paradigma en el consumo: Aumento de las compras por internet

La pandemia del coronavirus que se desató a comienzos del 2020 y sigue en la actualidad hizo que gran cantidad de consumidores elijan la opción de comprar por internet. Esto se debe a la cuarentena estricta que impidió a los consumidores movilizarse a los locales físicos y también por el riesgo de contagio que implica exponerse a ir de forma presencial. En la actualidad, la forma de compra online se instaló entre los consumidores y son cada vez más los que eligen esta modalidad.

De acuerdo con un informe del 2020 que realizó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) junto a la consultora Kantar las ventas por canales online en Argentina crecieron un 124% respecto al año anterior. Se generaron más de 900.000 millones de pesos en ventas, 251 millones de productos fueron comercializados, y el ticket promedio de compra fue de 5.519 pesos. A los consumidores que ya realizaban compras por internet se les sumaron nuevos, del total de 20.058.206 clientes de tiendas online, 1.284.960 incursionaron por primera vez en 2020.

Los productos que los consumidores eligieron comprar online:

Los rubros que más facturaron fueron televisores, equipos de audio, consolas, tecnología y telefonía, con $153.122 millones (231% más que en 2019); alimentos, bebidas y artículos de limpieza con $149.727 millones; y artículos para el hogar (muebles y decoración) con $119.078 millones (206% más que en 2019). Le siguieron los electrodomésticos con una facturación anual por $67.441 millones (154% más que en 2019).

La tarjeta de crédito fue el principal medio de pago elegido por los usuarios (77%), seguida por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (7%). También se optó por las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Según un estudio realizado por E-marketer, América Latina fue la región que más creció con un aumento del 36,7% de las ventas de comercio electrónico. La pandemia hizo que se acelere el proceso de utilización de las nuevas tecnologías dejando atrás estructuras y modelos de compra que en el resto del mundo ya se había dejado.

Se produjo un cambio de paradigma a la hora de consumir, los individuos se están adaptando al uso de las tecnologías y la pandemia vino a imponer un modelo de compra que en el resto del mundo ya se estaba desarrollando. En el Dia Mundial Del Consumidor es importante tener en cuenta que los derechos se expanden a las compras electrónicas y nadie los puede vulnerar.