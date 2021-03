Escrache a González García. Foto: captura de video.

El caso de la "Vacunación VIP" que fue habilitada por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, a instancias del ahora exministro de Salud, Ginés González García, sigue dando tyela para cortar y las aguas no se han calmado en absoluto. Al contrario.

De esto pudo dar cuenta el propio González García, quien este domingo pasó un mal momento, tras ser echado en medio de otro escándalo de un restaurante del barrio porteño de San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires.

A raíz de esto, es que se difundió un video en el que el exfuncionario se vio forzado a dejar el lugar cuando otros clientes advirtieron su presencia. El escrache a Ginés González García se viralizó de inmediato en las redes sociales.

Un cliente en especial fue el que más enojo y furia demostró al advertir la presencia del responsable del vacunatorio VIP en el mismo Ministerio de Salud.

“Maleducado, andá a tu casa” le dijo y le recordó que debería haber vacunado "a los viejitos primero".

Los demás presentes en el lugar también reaccionaron contra Ginés González García con gritos e improperios como "roba vacunas", "corrupto" y "caradura", entre otros.

El hecho tuvo lugar en el restaurante Iñaki, y la escena dejó en claro que el exfuncionario gubernamental no tuvo más remedio que irse del lugar.

