Criptomonedas.

Unas pocas ediciones atrás, hablabamos de algunas altcoins, que son proyectos de dinero digital los cuales, en muchos casos han superado ampliamente el ya impresionante bull run de Bitcoin.

En modo muy resumido, se trata de proyectos blockchain con distintas tecnologías, características e incluso velocidades, encriptaciones o seguridad.

Es tan amplio el universo de altcoins, que podría escribirse un libro, pero haciendo un repaso breve, existen altcoins que gozan de total anonimato, a altcoins de transferencias prácticamente gratuitas, pasando por tecnologías que realmente van a dar que hablar como el IOT(internet of things).

Noticias relacionadas

Las comunidades de holders de algunos proyectos crecen por todo el mundo, el dinero 100% anónimo también cobra interés, así como las altcoins destinadas a la utilización del 5g o el IOT-

Cabe destacar que existe dinero virtual para mundos virtuales como el caso de Descentraland e incluso sectores como la medicina y la salud, están desarrollando dinero capaz de transportar el historial de un paciente; Si, leyeron bien, la revolución del dinero digital lo va a cambiar todo, lentamente, pero lo hará, ya que el dinero ahora es capaz de transportar información, no tener intermediarios y encima, abaratar costos operativos llevandolos prácticamente a cero.

El gran desafío que queda por delante, es la adopción masiva y para ello se debe alcanzar una estabilidad en los precios; Está claro que el dinero no puede ser volátil, y por ahora se trata de especulación pura.

Literalmente, la aparición de altcoins con distintas funciones, especificas en distintos rubros, han creado toda una bolsa de valores virtual y toda una nueva economía donde la tecnología empieza a tener un valor monetario y cotizar como cualquier otro mercado especulativo de acciones.

Hace unas semanas, en un artículo allá por el mes de enero, me tome el atrevimiento de describir algunas de ellas como Cardano, Litecoin, Ethereum y Nano, que se trata sin dudas, de 4 de los proyectos mas prometedores.

Si nos guiamos estrictamente por el precio, las cuatro han tenido incrementos formidables desde aquel artículo de Enero...

ADA pasó de valer 0,32 usd a llegar a 1,50 usd. , Ethereum de 1400 usd a su pico de 2000usd , Nano superó los 6 usd y Litecoin alcanzó los 211 usd.

Pero esto no es todo, criptomonedas de privacidad total o tecnologías que muchos consideran superiores al que ofrece la red de Bitcoin, han superado el 2000 o 3000%. Si, leyeron bien, 3000% en dolares en pocos meses, y los foros de criptoentusiastas explotan de comentarios acerca de cual es la mejor, la mas rápida, la mas segura o barata para hacer transferencias.

Lógicamente hay que entender que estos movimientos de precio son especulativos, ya que muy pocas tienen una adopción al menos parcial, que le de una circulación y estabilice su precio.

Acerca de estas disparadas sobrenaturales, tener en cuenta que estamos hablando de sucesos que no ocurrieron nunca en la historia de los mercados financieros, pero es algo a lo que las criptomonedas nos van acostumbrando de a poco a los traders; A que en este mundo no existen reglas, patrones, pisos ni techos, los precios se vuelven tan volátiles (con ayuda de la manipulación) que especular se vuelve una tarea no apta para cardíacos.

Recordar, como siempre decimos, que de invertir hay que tratar de ir con los ciclos de mercados y comprar algo que lleva 2000% es digno de tener un retroceso de al menos 50%, colocar stop loss y nunca poner dinero que resulte indispensable.

Esto es importante, la regla número uno, siempre utilizar dinero del cual puedas prescindir.