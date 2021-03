Foz de Iguazú, centro turístico por excelencia, hoy en alerta.

La frontera Brasil - Argentina sigue en alerta sanitaria que cree con el correr de los días. Primero colapsó el sistema sanitario en Uruguayana y ahora otra ciudad sufre una situación epidemiológica alarmante: Foz de Iguazú, el lado brasileño de las Cataratas.

En los últimos días hubo toque de queda, nuevas restricciones que son más duras que las anteriores y se dio a conocer que hay 100% de ocupación de sus camas de terapia intensiva.

Foz do Iguazú está unida con la localidad argentina de Puerto Iguazú por el puente internacional "Tancredo Neves". Zona de tránsito, y no sólo turístico. Con lo cual, está latente el peligro de que el virus transite para Argentina.

A raíz de la situación de estos días, el alcalde de la ciudad brasileña, Chico Brasileiro, dispuso medidas rígidas para evitar la propagación del coronavirus: decretó un toque de queda que se cumplió entre las 18 de sábado y las 5 de la mañana de este lunes.

El Portal da Cidade dio a conocer que el índice de aislamiento social fue del 70%, el mayor registrado desde el inicio de la pandemia. "Esta medida significa menos transmisión, que a su vez significa menos internaciones en los próximos días y menos muertes", dijo el jefe comunal al respecto.

Además, el sitio sostuvo que "la situación de la pandemia en el municipio aún es gravísima". Este lunes hubo 16 decesos, el mayor número desde el comienzo de la emergencia.

El medio indicó que "las unidades de terapia intensiva de la ciudad continúan con el 100% de ocupación, usando recursos extras para atender a los pacientes graves".

"Las medidas restrictivas fueron prorrogadas por una semana", agregó.

El municipio publicó este lunes el decreto por el cual mantiene las restricciones de 30% de la capacidad del público en las actividades comerciales, gastronómicas e industriales.

Según la medida oficial, estos establecimiento solo podrán funcionar en horarios definidos de acuerdo a la zona.

La intendencia comunicó que mantuvo el toque de queda, vigente todos los días entre las 20 y las 5 de la mañana. El decreto prohíbe la circulación de personas, salvo en casos excepcionales. Desde las 17 horas del próximo sábado hasta las 5 del lunes siguiente serán suspendidas todas las actividades y volverá a regir un toque de queda durante ese mismo lapso.

El alcalde dijo que "precisamos este sacrificio. Tengo fe en que las próximas semanas Foz de Iguazú estará en una condición mucho mejor, pero necesitamos de la ayuda de todos para vencer esta pandemia".

Además, pidió a todos los habitantes mantener las medidas de prevención: uso de barbijos, alcohol en gel y distanciamiento social, y evitar compartir utensillos domésticos como el "cimarrón", como se conoce el mate en el sur de Brasil.

La situación en Uruguayana es similar. La ciudad está unida a Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, por un puente internacional sobre el río Uruguay.

Según las autoridades, el sistema de salud local está virtualmente colapsado tras llegar al límite de ocupación la unidad de terapia intensiva del único hospital de la zona: "Llegamos a un punto de saturación”, dijo el médico neumonólogo Luiz Fernando Cibin, responsable del equipo de COVID-19 del Hospital de Santa Casa de la Caridad citado por el Correio do Povo.

Dicho centro asistencial tiene 18 camas de terapia intensiva y otras dos de emergencia dedicadas en forma exclusiva a pacientes con coronavirus. Tiene, además, 9 plazas de terapia intensiva general para otras enfermedades. Pero las 29 camas están ocupadas.

"En la noche del sábado alcanzó la ocupación máxima de las dos unidades de Terapia Intensiva (UTI) destinadas al tratamiento de pacientes COVID-19, incluyendo las camas de retaguardia" sostuvo el centro asistencial a través de un comunicado.

"La ocupación del 100% de la capacidad de atención ocurre también en la UTI general destinada a otras enfermedades", afirmó y añadió que "por lo tanto no es posible contar con su apoyo en este momento".