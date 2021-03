Nancy Pazos.

Un hijo del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli y Nancy Pazos, es uno de los 44 jóvenes que volvieron al país contagiados de coronavirus luego de un viaje de egresados a Cancún, México, según confirmaron sus padres en declaraciones públicas, mientras el caso había disparado ayer una nueva recomendación del Ministerio de Salud de la Nación de evitar los viajes fuera del país por motivos no esenciales.

"Lamentablemente tiene de nuevo. Volvió de su viaje de egresados y volvió con Covid positivo. Fue hisopado en Ezeiza y está aislado desde el jueves de esta semana", contó ayer Santilli en Radio Mitre, tras explicar que en agosto el joven, de nombre Nicanor, ya había padecido la enfermedad.

Pero la primera en hacer pública la noticia fue su madre, la periodista que lo explicó en su cuenta de la red social Twitter.

Noticias relacionadas

"Aislada por los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho porque él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados, pero lo cuidaré así que prefiero evitar cualquier descuido. Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos", tuiteó la periodista.

Aislada x los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho xq él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados pero lo cuidaré así que prefiero evitar cualquier descuido.

Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) March 12, 2021

Según la información oficial, todos los pasajeros del vuelo proveniente de la ciudad de Cancún (México) habían presentado el PCR negativo en una muestra tomada dentro de las 72 horas previas a abordar el avión.

Sin embargo, en el control de antígenos que se les realizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza 44 de ellos (sobre un total de 149) dieron positivo, entre ellos el hijo del vicejefe de Gobierno porteño.

Esta contradicción en los datos del PCR presentado 72 horas antes y el test de antígeno posterior, realizado ya en suelo argentino, está siendo monitoreada por las autoridades de Salud, como se realiza habitualmente en estos casos.

“Te puede dar un falso negativo, ahora el tema es que cuando tenés síntomas es porque la enfermedad en tu cuerpo se desarrolló, por eso es raro que teniendo síntomas te de negativo”, analizó Pazos.

“Si ellos [las agencias de viaje] hubieran tenido chicos positivos en Cancún, los hubieran tenido que dejar aislados 10 días“, dijo.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA TELEFE.

A finales de enero, el diario español El País publicó una nota de su corresponsal en México sobre la existencia en ese país de una red clandestina de confección de test de PCR apócrifos, que se venden por alrededor de 40 dólares, para los turistas que viajan a los destinos turísticos mexicanos y que deben retornar a su lugar de origen (uno de los requisitos del vuelo de regreso es la presentación de un test negativo de PCR): el artículo menciona incluso un laboratorio de Cancún.

En suma, la confirmación del contagio de este contingente de jóvenes preocupó a las autoridades del Ministerio de Salud, ya que en varios países de la región circulan nuevas variantes del coronavirus que, según la Organización Mundial de la Salud, tienen más transmisibilidad y letalidad.