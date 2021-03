Consumo de gas en la Argentina.

Los hogares de unas 107.294 familias de distintos puntos de la Argentina perdieron su condición de estar conectados a las redes domiciliarias de gas natural debido a que no pudieron pagar los aumentos de tarifas que alcanzaron el 1.000% entre 2016 y 2019, según un informe oficial. Sobre esta base el Gobierno decidió que este año no haya aumentos fuertes de tarifas hasta tanto no se logre la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que están llevando a adelante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la secretaría de Energía.

Según comentaron calificadas fuentes oficiales, las subas de tarifas que se instrumentarán este año están por debajo o en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El objetivo del Gobierno, es que al menos durante la reactivación económica, las tarifas de gas y electricidad no incremeten su proporcionalidad en el gasto de las familias, dado que uno de los objetivos centrales es que es incremente el consumo de bienes y servicios, lo cual explica el 70% del Producto Bruto del país.

En este contexto, la segunda audiencia pública convocada por el Enargas para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural se realizará este martes con la participación de más de 226 oradores inscriptos. En estas audiencias se está analizando la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, con el objeto de poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.

Tanto en el Enargas como en el Gobierno señalan que las subas "desproporcionadas" que implementó el macrismo generó que en 2017 haya 39.257 hogares a los que las distribuidoras les cortaron el suministro; en 2018 fueron 45.235; y en 2019, fueron 22.802. Estos datos se desprenden del Programa de Análisis y Visualización de Datos del Servicio Público de Gas por Redes denominado "Estado del Gas" que publicó el Informe Gráfico titulado: "Variación cortes de suministro a usuarios Residenciales. Total País 2016-2019".

"En esta evolución no sólo debe tomarse en cuenta la influencia de la aplicación de nuevos cuadros tarifarios, sino también de políticas económicas que tuvieron efectos altamente negativos en el bolsillo de usuarias y usuarios, en la medida en que el pago de las facturas de gas se llevó una parte importante de sus ingresos", dice el informe oficial. Entre 2016 y abril 2019 (cuando se aplicó el último aumento tarifario del período), la Factura Mensual Promedio de Usuarios Residenciales aumentó más de un 1.000%, equivalente a 50 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en 2017 y de casi 40 puntos porcentuales sobre la inflación de 2018.