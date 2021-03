Captura video.

Un video que circula las redes sociales muestra a un grupo de jóvenes en una fiesta clandestina, bailando y sin distanciamiento social. Las imágenes son del domingo a la mañana y se ve como celebraban al lado de las vías cuando pasa un tren a muy pocos metros. Ocurrió en la localidad chaqueña de Makellé, en Chaco.

Los jóvenes se ven en medio de una fiesta, con música desde un auto y bebidas alcohólicas.

El puente está debajo de la ruta nacional 16 que está sobre las vías y fueron los mismos jóvenes los que filmaron el momento en que pasaba el tren del Belgrano Cargas.

Todavía rige la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que continúa afectando al país y se encuentran prohibidos los eventos bailables por decreto.

Además de no respetar las medidas distanciamiento social, se ve cómo una de las chicas se arrima al ferrocarril en movimiento para tocarlo.