Saludos a Messi, captura video.

El crack rosarino Lionel Messi igualó el récord histórico de Xavi Hernández con 767 partidos jugados en Barcelona en el compromiso como local ante Huesca por la fecha 27 de La Liga.





Messi, quien debutó un 16 de octubre de 2004 en Barcelona, reescribe la historia a cada momento en el club que le rindió tributo por su nueva marca.

Antes del comienzo del partido, detrás de uno de los arcos del Camp Nou, se desplegó una bandera con la leyenda en catalán: "767 partidos tocando el cielo", con la imagen de Messi y Xavi abrazados.





Los 767 partidos del goleador histórico del Barcelona se reparten en un total de seis competiciones diferentes, siendo la liga española la más recurrente con 510.





Asimismo, Messi es el jugador con más títulos en la institución catalana (34) y el que más goles anotó (658) en toda la historia.





Barcelona publicó un video en su cuenta oficial que hace alusión a los 767 encuentros bajo el hashtag #Messi767 con el mensaje: "El mundo del fútbol, a los pies de Leo Messi". En él participan excompañeros del rosarino como el propio Xavi, Neymar, Luis Suárez, Pedro, Carles Pujol, Andrés Iniesta, Rafa Márquez, Ronaldinho, Coutinho, Gerard Piqué, entre otros.