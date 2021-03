Maia y el hombre que le ofreció arreglar su bicicleta, Parque Avellaneda.

Sigue la intensa búsqueda de Maia en Parque Avellaneda. La policía encontró la bicicleta de la nena y del hombre que estaba con ella. Además, perros rastreadores en Avenida Escalada y Larrazabal, desde horas del mediodía de este martes.

Tras la denuncia realizada por Stella, la mamá de Maia, fuentes policiales indicaron que siguen con diversos allanamientos en la zona para dar con el sospechoso del secuestro de la nena de siete años. También se dio a conocer la bicicleta de criatura fue hallada en un volquete.

La pequeña de 7 años fue vista por última vez en la mañana del lunes en la zona de Parque Avellaneda, y desde momento, se desconoce su paradero. La madre hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 9 C para hallarla.

Con la presentación judicial, los efectivos policiales comenzaron un amplio operativo en la zona de Villa Lugano, Bajo Flores y Parque Avellaneda para encontrar a Maia y a un supuesto cartonero llamado Carlos (tendría antecedentes penales).

El hombre sería el última que estuvo con la criatura al momento de la desaparición.

Búsqueda desperada de Maia en Parque Avellaneda, protesta y corte, Canal 26.

En medio del operativo, allegados a la familia encontraron la bicicleta de la nena destruída y dentro de un volquete, en cercanías al último lugar donde se la vio.

En tanto, la familia continúa cortando la autopista Dellepiane entre las calles Mozart y Escalada hasta tanto reciban noticias sobre el paradero de la nena.