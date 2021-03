Dólar. Foto: NA.

El dólar blue retrocedió $2 y cotizó a $ 144, y el "solidario" operó en promedio a $ 159,73, mientras el Banco Central volvió a sumar reservas por u$s 100 millones, revelaron fuentes privadas.

En un sólo día, el dólar que se negocia en "cuevas" del microcentro perdió la mitad de lo que había avanzado este lunes, equivalente a un retroceso del 2,05%.

De este modo, el billete operado de manera informal en la plaza continúa manteniendo un punto de equilibrio en un rango de entre $142 y $145, lejos de los $195 pesos de valor máximo registrado a fines de octubre del año pasado.

Lo más destacado del día volvió a ser la intervención del Central que embolsó unos u$s 100 millones y de este modo lleva adquiridos en marzo más de u$s 1.200 millones.

En parte, este ritmo de compras obedece al ingreso de divisas por parte de exportadores cerealeros y de oleaginosas que este lunes liquidaron u$s 186,6 millones, la cifra más alta desde el 15 de enero pasado.

La expectativa de la plaza es que continúe ese nivel de ingresos: a lo largo de la semana pasada liquidaron en circuito local u$s 614,6 millones.

En el sector minorista de la plaza cambiaria, según las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el dólar cerró a $90,561 comprador y $96,80 vendedor, once centavos más que el día anterior.

De este modo, si se le agrega la carga tributaria del impuesto PAIS y el 35% que puede ser deducible de Ganancias y Bienes Personales, llegó a $159,73,19 centavos por encima de este lunes.

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $ 91,13, siete centavos más caro que este lunes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 275,10 millones; en futuros MAE se hicieron operaciones por u$s 37 millones y en el mercado de futuros Rofex se hicieron transacciones por u$s 332 millones.

Por su parte, las cotizaciones financieras, que no están alcanzadas por el cepo, cotizaron con una ligera tendencia alcista.

El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó a $144,74, con un leve aumento de seis centavos, por lo que la brecha con el mayorista se ubicó en 58,8%.

El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, avanzó 0,3%, a $149,71, con una brecha del 64,3% respecto del mayorista.