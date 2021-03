Ataque a empleada de remisería en José C. Paz, captura video.

Una mujer fue golpeada y apuñalada con una faca en la cabeza por un delincuente que entró a robar a la remisería en la que trabaja como coordinadora, en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho ocurrió el domingo a las 22.30 en la remisería "Dos Ases", ubicada en Oliden al 1200, del barrio Frino, cuando la mujer estaba sola e ingresó una persona que la atacó con fines de robo, se apoderó de algunos objetos y huyó.

La víctima fue auxiliada por uno de los choferes, quien la llevó hasta un centro de salud de la zona para su atención médica.





De acuerdo a su relato, el ladrón, armado con una faca, ingresó al lugar y comenzó a atacarla para robarle dos teléfonos celulares y escapar.





Las imágenes de lo sucedido quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de la agencia de remises, donde se ve ingresar al ladrón, agarrar algunas pertenencias que estaban sobre la mesa y agredir la víctima.





La mujer sufrió un corte en su cuero cabelludo por el cual debieron darle cinco puntos, pero luego fue dada de alta y llevada a su domicilio.

La causa se encuentra bajo investigación de la policía de José C. Paz, con intervención de la UFI 3 DE San Martín.





Esta mañana, la víctima, identificada como Jessica, contó a Télam que el delincuente que le pidió directamente plata y le dio varios puntazos y golpes en la cabeza y brazos para asustarla.





"Tenía la puerta abierta porque a esa hora estaba caluroso y no lo vi al entrar. Vino directamente hacia mí y me golpeó. Me sorprendió eso. Un compañero que llegó a la agencia me ayudó y llamó al dueño para llevarme al hospital. Me hicieron siete puntos y me enviaron a mi casa", agregó la víctima.





"Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la agencia. También me dijeron que anoche (el mismo delincuente) volvió a atacar a otra persona en la calle. Ya está identificado y lo están buscando en la zona porque es del barrio", aseguró la mujer, quien aseguró sentirse "asustada y nerviosa todavía".





Por su parte, Leonardo, el dueño de la agencia, dijo que se trató de un robo "muy violento" y que "la podían haber matado".





Además, aseguró que no es el primer hecho de inseguridad que sufren y que ese delincuente es conocido en el barrio.





"Es del barrio y solo roba para drogarse. Es un peligro para sociedad, tienen una faca para atacar a las personas y sale por las noches. La policía lo tiene identificado", sostuvo.





Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz trabajaban en la búsqueda del sospechoso, bajo las órdenes de la Justicia de turno