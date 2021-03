Rodríguez Larreta, NA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que si bien hasta el momento no está previsto "retroceder de fase" en las medidas sanitarias para la contención de la pandemia en el distrito, lo cierto es que se trata de "una enfermedad que no te permite saber qué puede suceder el mes que viene".

En este sentido, remarcó que, "de hecho, una segunda ola sorprendió a todas las ciudades de Europa" y manifestó disposición para "hacer el mayor esfuerzo de coordinación con el Gobierno nacional" en esta materia.

Además dijo que para la semana que viene ya no tendrán más sueros disponibles, hasta que no lleguen nuevos cargamentos al país y agregó que están “preocupados por no tener una previsión clara” sobre cómo seguirá la campaña de vacunación en las semanas que siguen.

Rodríguez Larreta, subrayó hoy que "el ritmo de vacunación" contra el coronavirus "lo define la provisión de vacunas que da el Gobierno" de la Nación.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann, el referente del PRO destacó que en la Ciudad "ya se vacunaron 200 mil personas, que es un 17 por ciento de los grupos de riesgo" y explicó que "para esta semana hay 45 mil turnos (para aplicar vacunas) en todo el sistema público".

"Tenemos que cuidar la salud de la gente. Nuestra actitud es ver cómo podemos colaborar para cuidar la salud de la gente.

Ese es el diálogo en el que creo", señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad al referirse al vínculo actual con la Casa Rosada.

Además, Rodríguez Larreta se refirió a las medidas restrictivas que analizan implementar para frenar la llegada de turistas que provengan de zonas donde circula alguna de las nuevas cepas del virus Sars-Cov-2.

"Estamos planeando aislar gente en hoteles para los casos donde vuelven de lugares en los que hay cepas nuevas de coronavirus", finalizó el mandatario capitalino.