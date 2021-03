Captura de video.

Hay un nuevo giro en la causa que investiga la desaparición de Maia Yael Belso, la nea de 7 años, ya que una cámara de seguridad captó la última imagen que se conoce.

En el material fílmico se ve a la menor, ya no en Parque Avellaneda, donde vivía en situación de calle junto a su mamá, sino que está con el principal sospechoso, Carlos Savanz, por el secuestro primero en Liniers y, a las 10.29: ambos bajaron ambos del tren en la estación de Castelar.

Ya son más de dos días sin saber de ella y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano revelaron la primera pista concreta sobre el paradero de Maia, quien aparece con el cartonero que se la llevó engañada con la excusa de cambiar su bicicleta.

Este martes se activó el Alerta Sofía, que es un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.

Por el reclamo de la búsqueda, este martes se realizaba un corte en Dellepiane, a la altura de Villa Lugano.