Mientras continúa la intensa búsqueda de su hija Maia Yael Beloso, Estela no pierde las esperanzas de encontrar a su pequeña de 7 años que se fue con un cartonero el pasado lunes en Parque Avellaneda.

"Va a aparecer con vida, búsquenla", dijo ante los medios este miércoles, acompañada de decenas de personas que piden y reclaman por la aparición de Maia.

Desde que hizo la denuncia, la mujer contó con el apoyo de las fuerzas policiales y de los vecinos de la zona que se conmovieron por esta historia.

Madre e hija viven en situación de calle. El hombre que se fue con la nena se llama Carlos Savanz. Es un cartonero de 35 años a quien le permitió llevarse a la menor con la excusa de arreglar su bicileta.

"Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso", dijo la mujer.

Pero cuando vio que su hija no volvía, la mujer denunció la desaparición en la Comisaría Vecinal 9 C. Informó a los agentes que ambas se encuentran en situación de calle y frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

Este martes se activó la Alerta Sofía, un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Activa no sólo la investigación por parte de la policía del caso sino que pone en alerta y en búsqueda a todas las fuerzas del país, provinciales y nacionales.