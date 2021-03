Demi Lovato.

La cantante estadounidense Demi Lovato trabaja en el lanzamiento de un documental y un nuevo álbum, devenido símbolo de resurrección artística luego de cuatro años sin lanzar una producción discográfica. Además realizó nuevas e impactas revelaciones al hacer público que fue violada por su dealer.

“No solo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, comenzó. La artista habría recibido heroína “mezclada con fentanilo”, informó Sirah Mitchell, amiga cercada de la artista. En ese momento el presunto narcotraficante la agredió sexualmente para luego abandonarla en medio de la sobredosis.

“Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”, reveló. “Hubo un destello que tuve de él encima de mí. Vi ese destello y dije ‘sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta, ‘No estabas en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada’”, agregó.

“Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación”, relató. Recordó que en aquel momento ella había dejado claro que no estaba lista para tener relaciones sexuales, pero que su agresor ignoró su decisión.

“Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica”, explicó.

Agregó que estuvo obligada a convivir con su agresor de manera constante. “Luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras”, comentó. La cantante tomó fuerza y reveló a adultos cercanos a ella lo que le había sucedido; sin embargo, el hombre que la agredió “nunca se metió en problemas por ello”.

El estreno del disco se prevé para el próximo 2 de abril y llevará por título Dancing With the Devil... The Art of Begin Over porque, según explicó, existe una correlación entre ambos materiales.

'Si lo escuchas, si sigues la lista de pistas, en realidad es como la banda sonora no oficial del documental. Porque realmente sigue mi vida durante los últimos dos años y su lucha contra la adicción', aseguró Lovato.

Según dijo la artista, el disco estará compuesto por 19 pistas, tres canciones extras y tres colaboraciones, una de ellas junto a Ariana Grande, así como una confluencia de géneros como el country, el R&B y el pop.

Además, anunció, que el audiovisual centrado sobre todo en su sobredosis de 2018, debutará en el Festival de Cine SXSW en Estados Unidos y aparecerá en YouTube como una serie de cuatro capítulos a partir del 23 de marzo del año en curso.