Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. Canal 26.

Maia Yael Beloso sigue desaparecida y la búsqueda se ha intensificado entre desesperados rastrillajes policiales y una red solidaria en redes sociales. Las autoridades emitieron una Alerta Sofía para dar con la nena de siete años que no aparece desde el lunes.

Sobre este drama, se sabe que la última vez que la vieron fue cerca de las 11, cuando un hombre se la llevó con la promesa de que iba a cambiarle la bicicleta. Su madre denunció el hecho y desde entonces hay una intensa búsqueda.

Con este marco, este miércoles Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se hizo presente en el corte que vecinos y conocidos de la niña hacen en Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

"No es nuestro distrito, pero vinimos a hablar con la familia", dijo Berni. Y continuaba: "Toda la policía de la Provincia de Buenos Aires está buscando a Maia. Este caso nos angustia a todos", aseguró.

Entre tanto, y concretamente sobre la búsqueda de la pequeña Maia, dijo el ministro de Seguridad bonaerense: "Estamos analizando todas las cámaras de seguridad de la zona".

"Estamos buscando una aguja en un pajar", dijo.

Finalmente, dijo antes de retirarse: "Damos las garantías de que haremos lo que tengamos que hacer".

Your browser does not support the video element.

Declaraciones de Sergio Berni. Canal 26.

Berni se acercó a Villa Lugano para conversar con la familia de Maia, tras el pedido de la madre de la nena de siete años, ya que los videos de las cámaras de seguridad mostraron a la niña junto a su secuestrador en las estaciones de Liniers y Castelar del ferrocarril Sarmiento y horas después en Ituzaingó.

"Le expliqué a la familia y a la madre lo que estamos haciendo. Estoy en contacto permanente con el ministro de Seguridad de la Ciudad, trabajamos cámara por cámara hasta encontrar un lugar donde nuestra inteligencia criminal nos indique que se pueda hacer un rastrillaje", indicó Berni.

Y agregó: "a veces la gente en situación de calle no tiene acceso a los medios y no sabe lo que está pasando. El gobernador decidió poner todas nuestras prioridades en resolver este caso que nos angustia a todos, que es la desaparición de una nena".