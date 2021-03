Alberto Fernández habló sobre el acuerdo con el FMI: “No es mi prioridad”

"Cuando me apuran a renegociar con el Fondo, yo digo que mi urgencia son los que no tienen casa ni trabajo; no acordar con los acreedores. Ésa es mi mayor urgencia. Quiero acordar en términos de que no nos postergue más a los argentinos", sostuvo el Presidente.