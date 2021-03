Diego Santilli, conferencia de prensa. Canal 26.

En el marco de la búsqueda desesperada de Maia Yael Beloso, la niña de 7 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado lunes, este miércoles habló Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario dio detalles de la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de la pequeña, que fue llevada por un conocido de su familia bajo el argumento de darle una nueva bicicleta.

Se sabe que la última vez que la vieron fue cerca de las 11, cuando un hombre se la llevó con la promesa de que iba a cambiarle la bicicleta. Su madre denunció el hecho y desde entonces hay una intensa búsqueda.

Al respecto, se dio un nuevo giro en la causa, ya que una cámara de seguridad captó la última imagen que se conoce. En el material fílmico se ve a la menor, ya no en Parque Avellaneda, donde vivía en situación de calle junto a su mamá, sino que está con el principal sospechoso, Carlos Savanz, por el secuestro primero en Liniers y, a las 10.29: ambos bajaron ambos del tren en la estación de Castelar.

Así, dijo Santilli en conferencia de prensa: "Nuestra prioridad absoluta es encontrar a Maia". En el mismo sentido, agregó que "hay que ser muy prudentes ante cualquier hipótesis. Pensemos que se trata de una menor de edad, que su familia quiere que vuelva a su casa".

También dijo Santilli: "Necesitamos que si vieron algo llamen al 911, o al 134 que es el Alerta Sofía. Desde el día lunes hemos estado, minuto a minuto con la familia. Hoy también estuvimos".

Declaraciones por operativo de búsqueda de Maia. Canal 26.

También dijo el vicejefe de Gobierno porteño que "Berni (ministro de seguridad bonaerense) nos permitió hacer rastrillajes en la Provincia de Buenos Aires".

"De forma inmediata se activó el protocolo de búsqueda de personas", aseguró Diego Santilli. Finalmente, manifestó: "Es un caso atípico, Solicitamos a Nación que ofrezca una recompensa para quien aporte datos".

Finalmente, remarcó que la búsqueda de la niña es un trabajao en conjunto, entre Ciudad, Provincia y Nación. "Es una tarea de todos", dijo.