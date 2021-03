Martín Carrizo.

El baterista Martín Carrizo, que desde 2017 padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que debilita los músculos, confirmó que no volverá a Estados Unidos donde estaba siendo tratado ya que "es imposible poder pagarlo", contó desde su cuenta de Instagram.



"Hola amigos, hace 3 meses estoy nuevamente en Argentina. Ya no voy a poder volver a Estados Unidos porque es imposible poder pagar ese tratamiento e igualmente siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa", escribió el músico que tocó con A.N.I.M.A.L, Walter Giardino, el Indio

Solari y Gustavo Cerati, entre otros.



En 2017 Martín Carrizo anunció que por un dolor que le impedía tocar la batería debía cancelar su participación en el show que el Indio Solari daría en Olavarría. Luego se supo que el músico de por entonces 45 años había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una

enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular por la cual las células del

sistema nervioso disminuyen gradualmente su funcionamiento provocando una

parálisis progresiva.



A fines de 2019, el músico viajó con su hermana, la conductora Cecilia "Caramelito" Carrizo, con destino a Miami para llevar adelante un costoso tratamiento y, para eso, contó con ayuda de familiares y amigos. Por ejemplo, hubo distintos conciertos benéficos, entre los que destacan el de sus compañeros en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari; y el ofrecido en el Centro Cultural Matienzo del que participaron el "Mono" Fontana, Gonzalo Aloras y Gillespi, por citar algunos.



En tanto, su hermana participó del programa de preguntas y respuestas "¿Quién quiere ser millonario?" donde ganó 300 mil pesos y su hijo Benjamín diseñó remeras inspirada en el recorrido musical de su padre junto a los iconos más importantes del rock argentino.

Ayer, ya de vuelta en Argentina, a modo de balance Carrizo resaltó que "todo es positivo": "Gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami".

"Aprendí mucho y llevo en mi experiencia nuevas herramientas para seguir buscando esto que tanto deseo que es curarme de una vez por todas. Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales que está acompañándome", escribió.