Experiencia Queen, la oportunidad única de ser Freddie Mercury.

Queen es una de las mejores bandas del rock pop de todos los tiempos. Su música marcó a generaciones y sigue vidente hasta el día de hoy. La película Bohemian Rhapsody (Rapsodia Bohemia) aumentó el furor por la banda de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Hoy, tres sobrevivientes transitan los escenarios con Adam Lambert, quien impuso su estilo en una agrupación super exitosa en todo el mundo. Logrando que cada hit vuelva a sonar de una manera diferente... pero siempre recordando al querido Freddie.

Diferentes agrupaciones realizan tributo en todo el mundo. Aquí en Argentina, una de esas bandas es "Experiencia Queen". Hoy, Mariano Zito, tiene la oportunidad única de ser Freddie Mercury, quien este fin de semana presenta dos shows en el teatro Premier (sábado 20 y domingo 21 de marzo, Av. Corrientes 1565, CABA), con vestuario e instrumentos originales.

Noticias relacionadas

En diálogo con Diario26.com a través de Instagram Live, el vocalista de Experiencia Queen confesó: "Nunca lo había pensado hasta que me fui acercando. Empecé cantanto a Queen hace muchos años. Hice conciertos, una obra... como actor tenía ganas de hacer algo más que un concierto. Era un personaje pero tampoco era Freddie. Con los chicos de Experiencia Queen me puse en tratativas el año pasado. Estaba buscando un vocalista nuevo para la banda que es muy buena y yo quería cantar Queen como siempre. Nos dimos cuenta que teníamos ganas de hacer las mismas cosas. Se armó rápido y bien"

"Escuché Queen más de grande. Empecé a investigar sus canciones. Nunca fui un fan que sabía todas sus canciones. A Freddie lo sentí muy parecido mí", sostuvo el cantante y actor en la entrevista.

Your browser does not support the video element.

Sobre la película de la vida de Mercury y Queen, destacó que "Freddie ya era una leyenda cuando estuvieron acá en Argentina. Después el Live Aid... La película trató de respetar eso, la magia que sucedió. Cambiaron cosas, pero exageraron cosas que no son tan irrelevantes. No exageraron lo groso que fueron. Emociona ver lo que sucede y cómo sucede".

Destacó que lo emociona Freddie por su personalidad y su estilo. "Cuando dijo que Rapsodia Bohemia tenía que entrar así como estaba... Y compuso esa bestialidad, se plantaron".

"Las primeras cosas que hice fue con Susan Ferrer, fue mi primer madrina y me dio un espacio hermoso. Me dijo 'buscate algo' y me crucé con Rapsodia Bohemia. Fue un click", contó el artista.

Freddie Mercury es dueño de una personalidad única e irrepetible, un carisma que lo convirtió en leyenda. Un verdadero ícono de la música que impuso su estilo y deleitó con su voz increíble, sus looks y calzas apretadas en tiempos donde todas las miradas se posaban ahí... quedando los artistas en medio de la polémica.

Pero el fenómeno Freddie Mercury, ¿sería el mismo en la actualidad? "Hablo siempre con colegas míos y nunca llegas a la conclusión. Los Beatles si nacieran hoy serían lo mismo? Es la conjunción de todo lo que pasó en el momento que pasó. No quita que no son unos 'bestias' y demás... pero quizá no hubiera sucedido lo mismo. Freddie era el más gay y el más hombre al mismo tiempo. Es muy fuerte todo lo que generó en ese momento".

"El dijo 'No voy a ser un rock star, voy a ser la leyenda'", remarcó Zito la gran frase del líder de Queen que quedó como una de las más grandes anécdotas de su vida. La gran apuesta de Freddie, su convencimiento y trabajo lo llevaron a ser quien es.

Zito también habló de Adam Lambert: "No me gusta el estilo. Es un gran cantante pero a los que nos gusta Freddie nos falta eso... Pero es una cuestión de estilos". El joven salido de un reality fue el elegido por May, Deacon y Taylor lo eligieron y quedaron sorprendidos con lo que generó sumarlo a la banda.

Zito, en la piel y la voz de Freddie.

Para Mariano, el año pasado fue distinto pero fructífero: "Yo tuve suerte. Gracias a la pandemia, por así decirlo, se canceló el Bailando 2020 y surgió el Cantando 2020 y me convocaron. Terminé trabajando con clases online, particulares. El año pasado laburé más que otros años. Ahora estaba preocupado a nivel teatro, y ahora se está empezando abrir y surgió lo de Queen. Cerramos 11 fechas ya".

En el momento de su declaración, ingresó Carmen Barbieri a escuchar la entrevista, para acompañar a su querido compañero. "Ella es lo más. Siempre digo que del Cantando lo mejor fue Carmen", remarcó el Freddie argentino. "Está cuidándose, está bien, le costó mucho pero va a estar bien", contó sobre la salud de la actriz y vedette.

En el Instagram Live, Mariano Zito cantó cuatro temas para deleite de sus seguidores y los fanáticos de Queen: Bohemian Rhapsody, Love of my life, You don't fool me y Crazy little thing call love. (IG: @claudiaseta)

EXPERIENCIA QUEEN: EL SHOW

La formación del quinteto está compuesta por Mariano Zito (Freddie Mercury), Nicolás Cuenca en batería (Roger Taylor), Sergio Habat en bajo (John Deacon) y Matías Merceauroix en dirección musical, teclados y voces adicionales.

Los recitales presenciales de Experiencia Queen serán el sábado y domingo desde las 21 en Teatro Premier (Av. Corrientes 1565) y el viernes 26 a partir de las 21.30 en Teatro Metro (Calle 4 entre 51 y 53, de La Plata).

En estas presentaciones el combo promete sus versiones de grandes éxitos como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “We Are the Champions”, “Under Pressure” y “Another One Bites the Dust”, entre más.