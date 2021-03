Cámaras de seguridad sobre la búsqueda de Maia

La búsqueda de Maia continúa y, en las últimas horas, aparecieron nuevas imágenes en el que se ve a la niña de 7 años desaparecida en Parque Avellaneda junto a su secuestrador.

Se trata de las últimas imágenes que tienen de ambos y fueron tomadas por cámaras de seguridad a la altura de Belisario Roldán, en la colectora mano al oeste, con un posible destino a Luján.

La secuencia muestra a Maia junto al cartonero de 35 años, identificado como Carlos Savanz, a bordo de una bicicleta sobre la autopista.

Ante estas nuevas revelaciones, las fuerzas de seguridad despliegan varios rastrillajes en la zona de La Reja, cerca de Moreno, con la esperanza de encontrar a la nena, que lleva más de dos días desaparecida.