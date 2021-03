Joan Laporta y Lionel Messi, REUTERS

Lionel Messi dijo presente en la asunción del nuevo presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien aseguró que hará "todo lo posible" para que la "Pulga" continúe en la institución.

"Yo he venido aquí también para mandar, para tomar decisiones, para no huir de las responsabilidades, no tener excusas y afrontar las situaciones. Por ejemplo, y ahora aprovecho, intentar convencer a Leo de que se quede", manifestó Laporta en su discurso durante el acto que lo proclamó mandatario del elenco culé.

En la misma línea, el flamante presidente señaló: "Eso son cosas que se tienen que hacer y decisiones que se tienen que tomar. Haré todo lo que pueda, él ya lo sabe".

Noticias relacionadas

Momentos después, Laporta se dirigió directamente al astro argentino, con quien se había fundido en un abrazo antes del comienzo del evento.

"Lo que haga, estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona Leo que lo diga aquí pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho", expresó.

Y añadió: "Si estuviera este campo lleno cuando jugáis, seguro que no te podrías ir. La pandemia ésta nos ha hecho la 'puñeta' en todos los ámbitos".

En otro pasaje de su discurso, el nuevo mandamás del equipo catalán remarcó: "Tenemos un reto muy importante que haremos con máxima responsabilidad y máxima dosis de optimismo para volver a llevar al Barça a la gloria. Es una etapa que espero que sea espléndida para la historia del Barça".

"Este año tenemos que ir a por la Copa y a por la Liga. Estamos muy contentos y esperanzados para que esto vaya a más. Somos de la opinión que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos la ilusión de volver a ganar y volver a ganar bien", concluyó el dirigente en el inicio de su segundo mandato al frente de la institución.