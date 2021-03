Sergio Berni y Diego Santilli en operativos de búsqueda de Maia, CANAL 26

Sergio Berni y Diego Santilli hablaron con la prensa tras una nueva jornada de rastrillajes para dar con el paradero de Maia, la niña de 7 años desaparecida en Parque Avellaneda.

El ministro de Seguridad bonaerense y el vicejefe de Gobierno porteño confirmaron que forman parte de la búsqueda efectivos de la policía, gendarmería y prefectura. Además, afirmaron que la búsqueda continúa y no parará hasta dar con la pequeña y su captor.

Por su parte, Berni confirmó que la búsqueda se concentra en Luján, ya que se logró acreditar que el lunes último la niña y el hombre que se la llevó cautiva desde el barrio porteño de Villa Lugano en una bicicleta, abordaron un colectivo en dirección a esa ciudad bonaerense.

"Esta acreditado que subieron a un colectivo en dirección a Luján", dijo el ministro en una rueda de prensa en la que, además, confirmó el hallazgo de una bicicleta que pertenecía al sospechoso y que quedó abandonada en un descampado en el partido bonaerense de General Rodríguez.