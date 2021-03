Encontraron con vida a Maia Yael Beloso.

Maia Yael Beloso fue encontrada con vida en Luján después de llevar varios días desaparecida y estar con un hombre que se la había llevado con la excusa de darle otra bicicleta.

Estela, la madre de la menor no sabía nada de ella desde el lunes cuando se fue con el cartonero de Parque Avellaneda.

El hombre, llamado Carlos Savanz quedó detenido por la policía en el operativo de rescate de la pequeña de sólo 7 años.

Noticias relacionadas

Vecinos de Luján llamaron a la policía para avisar que los vieron. En la mañana de este jueves, tras conocerse la noticia, Sergio Berni dejó la base de operaciones. Ese movimiento confirmó el hallazgo.

Hubo un intenso operativo policial para encontrar a la menor.