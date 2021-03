Alfonso Prat-Gay. Foto: NA

El exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay utilizó su cuenta de Twitter para responder al ministro de Economía, Martín Guzmán, por el tema del endeudamiento en la gestión de Cambiemos.

El exfuncionario nacional aseguró que Cristina Kirchner “fugó más dólares que el 99% de los argentinos durante 2015-19”. No es la primera vez que Prat-Gay se refiere a la vicepresidenta como “fugadora”, ya que lo había hecho antes en otros posteos en Twitter.

En base a información publicada en la Secretaría de Finanzas, el exministro afirmó que la gestión de Cristina Kirchner se endeudó por US$121.000 millones, mientras que el Gobierno de Macri contrajo deuda por US$55.000 millones.

Ya demostré que según la definición oficialista de "fuga de capitales" CFK fugó más dólares que el 99% de los argentinos durante 2015-19.



Este hilo derriba otro mito del relato K contra Cambiemos: resulta que CFK "endeudó" más y más rápido que MM (121 vs 55 mil millones de USD). pic.twitter.com/z0sngNiyvT — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) March 17, 2021

“La Deuda Pública Bruta al 30/9/15 (último dato oficial antes del cambio de gobierno) era de US$257,8 millones. Al 30/11/19 (a partir de ese año se publica mensualmente): US$313,3 millones. Variación: US$55,5 millones”, escribió a través de un hilo que publicó en la red social Twitter.

Y continuo explicando que “del total de deuda bruta emitida hasta hoy (último dato: 28/2/21), solo el 16,6 por ciento se emitió durante la gestión de Cambiemos: 55,5 ÷ 334,9”. “El 83,4 por ciento de la deuda se emitió durante administraciones distintas a la de ‘los endeudadores’ de Cambiemos», continuó el exministro. “Entre Septiembre de 2007 y Septiembre de 2015 la deuda bruta aumentó US$120 mil millones (de 137 a 257 mil millones de dólares) En realidad el número es mayor, ya que no contempla deudas no registradas que fueron canceladas posteriormente”, agregó.

“(Las) deudas no registradas generadas durante la gestión CFK incluyen US$3,500 millones por juicios en CIADI y planes Gas Plus y Petróleo Plus, además de cerca de US$ quince mil millones por el fallo de la CSJN (Corte Suprema de Justicia) por recursos coparticipables no distribuidos", explicó Alfonso Prat-Pay en un extenso hilo de posteos en Twitter. “La deuda cambió poco entre septiembre 2015 y noviembre de 2015 ya que se emitieron US$11,5 mil millones de nueva deuda y se cancelaron US$10,3 mil millones”, explicó.

“Tomar diciembre 2015 en vez de septiembre 2015 como punto de llegada de la gestión CFK ignora que la fuerte caída de la deuda en aquél trimestre (US$17.000 mill) ocurrió con Cambiemos en el poder: el salto del TC oficial al 17/12 provocó una fuerte caída del valor en dólares de la deuda en pesos”, concluyó el exministro de Hacienda. De esta forma, le respondió a Guzmán, quien deslizó que la deuda de Cambiemos aumentó por miles de millones.