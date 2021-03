Así encontraron a Maia. Canal 26.

Aparecieron las imágenes del momento en que Maia era encontrada por la policía, en el mejor desenlace de esta historia que conmueve al país.

Una mujer policía le puso su campera sobre los hombros a la pequeña en medio de la fría mañana de este jueves. La abriga y la alza en sus brazos hasta el móvil policial para ponerla en resguardo.

Maia Yael Beloso, desaparecida desde el lunes 15 de marzo, no sabe que hace cuatro días estaba siendo buscada a nivel nacional y con desesperación.

Muy tranquila, se dejó ayudar por la policía que llegó hasta la ciudad de Luján guiada por los operativos de búsqueda y que recibió la llamada de vecinos que vieron a la nena y a su captor en la zona.