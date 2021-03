Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini.

Luego de anunciar que espera su primer hijo junto al doctor Alberto Cormillot (82), Estefanía Pasquini (32) dio una entrevista en "Intrusos" en la que habló del acuerdo que tiene su pareja y enfrentó las críticas que recibieron en los últimos días por la edad de su marido. "Fue muy loco. Me escribió mucha gente. Venía siendo un secreto pero ahora lo saben todos. Es raro. Yo no estoy acostumbrada a estar en los medios. Para mí fue fuerte", empezó la nutricionista.

Y contó cómo se enteró que estaba embarazada: "Yo me sentía muy mal, con ganas de vomitar, con sueño. Alberto lo primero que pensó es que tenía Covid. El resultado dio que lo estaba transitando y yo me puse loca porque no lo quería contagiar. Después nos comunicaron que fue un error. Tuve un atraso, me hice un análisis de sangre y cuando él ve el resultado se le llenan los ojos de lágrimas. Yo pegué un grito, me puse a llorar".

Además, aseguró que Cormillot le pidió que lo mantuvieran en secreto durante las primeras semanas, pero que ambos estaban muy emocionados ante la noticia. "A mí me parecía un lindo tipo, pero me daba cosa contarlo. Cuando lo decía me preguntaban si estaba segura o si hablaba del hijo (por Adrián Cormillot). 'No, del padre', aclaraba. Era raro. Después lo conocí laburando. Tiene una cabeza impresionante, es súper caballero, es buen tipo. En mi vida conocí a alguien tan bueno como él", recordó sobre el nacimiento del amor con el líder de "Cuestión de peso".

En referencia a los 49 años de edad que tienen de diferencia, precisó: "Yo también me preguntaba por su edad, pero Alberto tiene otra edad a la que dice su DNI. Cuando empezamos a salir nos teníamos que poner una alarma para parar de hablar. Tenemos mucho en común: los dos somos hijos únicos, con madres muy parecidas. Teníamos mucho para compartir, sumado a todo lo que veía en él y que en personas de mi edad no encontraba".

Sobre los comentarios en contra del doctor por la edad en la que se convertirá en papá por tercera vez, Pasquini reveló que se sintió mal al pensar que su hijo no va a poder disfrutar de su padre por mucho tiempo y que es algo de lo que conversaron en pareja. "Yo también me sentí egoísta y lo tuve que laburar un montón. Lo pensamos y lo hablamos un montón. Sé que voy a tener un hijo y el día de mañana él no va a estar. Pero cuando eso pase voy a tener a mis amigos, a los abuelos del chico, a los tíos del chico, a sus hermanos... va a tener un montón de vínculos", detalló.

Y se emocionó al hablar de su deseo de formar una familia con Cormillot: "Cuando una persona se enamora... yo quiero que me quede algo de él. Para mí saber que está sembrándose esto que hoy es un feto y el día de mañana va a ser un bebé me llena de alegría".