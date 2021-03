Rodolfo Baqué, abogado de la familia de M., Canal 26.

La niña M., la menor de siete años que estuvo 72 horas secuestrada, tenía "hambre" y "frío" y "extrañaba" a su mamá.

Así lo reveló el abogado de la familia de la pequeña, Rodolfo Baqué, luego de que la Policía Bonaerense hallara a la menor en el partido de Luján.

"Habló con la madre y le dijo que la extrañaba y la quería. La madre le dijo lo mismo y que estaba viniendo para acá. También dijo que no estaba asustada", contó el letrado en declaraciones a los medios, quien comentó que la nena preguntaba continuamente "¿Cuándo venís mamá?".

Noticias relacionadas

"Ahora se van a hacer las pericias a partir de las disposiciones de la Fiscalía. Físicamente la vi bien, tranquila, arropada, porque tenía un poquito de frío, pidió un té con facturas, tenía hambre", añadió Baqué.

Además, Baque comentó que tanto la mamá como las tías de Maia están yendo a Luján a ver a la niña.

"Hay otras Maias en este momento en nuestra querida Argentina que quedan invisibilizadas y que tenemos que mirar como sociedad, no solamente mirar al Estado. Segundo, quiero destacar la difusión que hicieron los medios de comunicación, que ha sido extraordinaria. Tercero, quiero agradecer el trabajo conjunto que hicieron las fuerzas policiales", indicó el abogado.