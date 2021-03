Mariana, ayudó a resolver el secuestro con su denuncia. Canal 26.

Durante la mañana de este jueves 18 de marzo fue encontrada, sana y salva, Maia, la niña de siete años de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado lunes tras ser llevada, mediante un engaño, por un hombre identificado como Carlos Savanz, quien ahora se encuentra detenido.

El hallazgo de la pequeña Maia tuvo lugar en la zona de Luján, en la Provincia de Buenos Aires. La responsable fue Marina, una vecina de la zona que habló EN EXCLUSIVA con CANAL 26.

"Yo volvía de dejar a mi nena del jardín, y en las calles La Plata y Buenos Aires me cruzo con este chico en la bici, con el canastito atrás y una caja de cartón. Me llamó la atención y di la vuelta manzana y advierto que un camionero también se había dado cuenta de quien se trataba. El camionero mi hizo señas y me dijo que le parecía que era el secuestrador de la nena", contó Marina en CANAL 26.

Y continuaba: "Así, empecé a seguirlo. Lo seguí seis o siete cuadras. LLamé al 911 e iba hablando mientras lo seguía. Llegó un patrullero y lo pudieron detener".

"A la nena no la veía porque la tenía dentro de la caja", relató la testigo.

Consultada por Federico Bisutti sobre si Savanz daba la sensación de estar escapando, dijo Marina: "No, para nada, y tampoco se dio cuenta de que lo estaba siguiendo".

También comentó: "Nunca se resistió".

Así mismo, destacó que "soy mamá, tengo una nena de cuatro años y me moriría si a ella le pasa algo".

Finalmente, manifestó muy emocionada en EXCLUSIVA para CANAL 26: "A la madre de Maia le diría que la contenga, que la cuide mucho".

Marina, la principal testigo, habló con Canal 26.