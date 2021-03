El relato de Laura, la mujer que llamó al 911. CANAL 26.

Laura Giordano fue la vecina de Luján que llamó el miércoles al 911 para avisar que vio al secuestrador de M. en la calle y se lo cruzó "hombro con hombro". Dijo que lo reconoció tras verlo "en la tele" y que el hombre "venía mirando hacia el piso y caminando lento, como sin rumbo".

"Llamé al 911 a las 20:30 horas en el día de ayer porque a las 19:20 horas me había cruzado con esta persona y lo reconocí como la persona de la tele, que habían estado mostrado los medios", relató la mujer a Canal 26.

"Fue en la calle Las Heras, frente al gimnasio Baku de Luján. Yo iban corriendo frente al gimnasio, que hay una pasarela de cemento. Estaba con un grupo que entrenamos. Yo estaba yendo en dirección a la Universidad de Luján, a unos 150 metros, y esta persona venía en la dirección opuesta", agregó

"Es una pasarela angosta. Nos cruzamos hombro con hombro. Yo estaba con un compañero, corriendo. Él estaba solo... le miré la cara porque él venía mirando hacia el piso y caminando lento, como sin rumbo. Tuve la necesidad de mirarlo a la cara. Levantó la mirada y le vi el rostro. Tenía barbijo, pero lo tenía bajo, a la altura del mentón. La boca y la nariz se le veían bien. Enseguida lo reconocí, había visto la tele a la mañana y al mediodía y luego a la tarde estuve dando clases... me di cuenta que era la persona de la tele", narró Laura.

El llamado de Laura fue clave para encontrar a M. en la zona y su posterior reencuentro con su madre Estela.