El proyecto de ley que busca adaptar la ley actual al Código Mundial Antidopaje 2021 obtuvo respaldo unánime de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Deportes, quedando en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.

Durante la reunión de comisión, la secretaria de deportes, Inés Arrondo, y el presidente de la comisión nacional antidopaje, Diego Grippo, expusieron los lineamientos principales de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo. “Buscamos que la representación nacional del deporte esté dentro de los parámetros del juego limpio y que el deporte de nuestro país esté libre del consumo”, señaló Arrondo.

El proyecto busca adaptar el régimen actual al Código Mundial Antidopaje 2021, que entró en vigor el 1ro. de enero luego de distintas enmiendas realizadas en 2009, 2015 y 2018.

Las modificaciones tienen que ver con los sujetos alcanzados por el régimen, la prueba de presencia de sustancias prohibidas, el incumplimiento de localización de los atletas y las sanciones, entre otros temas.

El régimen actual fue aprobado a través de la Ley 26.912 y tiene como objetivos “la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la salud de los que participan en las competencias”.