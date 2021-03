Omar Perotti y Marcelo Saín, AGENCIA NA

Tras varias polémicas, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, decidió desplazar a su ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y reemplazarlo por Jorge Lagna.

La salida de Sain del gobierno de Santa Fe se dio luego de varias semanas de especulaciones sobre su futuro y en medio de la polémica que habían generado unos audios suyos en los que se refería a la policía provincial.

En el cargo será reemplazado por el actual secretario de Gestión Institucional y Social, Jorge Lagna.

La gestión de Sain era fuertemente cuestionada por la oposición santafesina, que había presentado un pedido de juicio político en su contra.

La decisión de Perotti de desplazarlo de sus funciones se da en momentos en que la provincia y principalmente la ciudad de Rosario sigue con altos índices de inseguridad.

Al respecto, la diputada nacional por la Coalición Cívica Lucila Lehmann afirmó que "Sain se fue, pero la connivencia en la cúpula del Estado provincial entre políticos, fiscales y policías, continúa".

"Pese a haber promovido el juicio político a Saín, no festejo su renuncia. Es la confirmación del deterioro de nuestra provincia en materia de seguridad", agregó la legisladora.

Y agregó: "Los problemas siguen ahí y empezaron cuando el mismo justicialismo gobernaba Santa Fe, y se profundizaron con el socialismo llegó al gobierno. Ellos le abrieron la puerta al crimen organizado. La retirada del ahora ex ministro es la muestra clara de un deterioro que continúa".

Días atrás, el titular de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, acusó al ahora ex ministro de Seguridad de la provincia de "racismo y discriminación" tras la filtración de un audio en el que el funcionario calificó como "negros pueblerinos" a los policías provinciales.

"Solo escuchar el audio de Marcelo Saín enerva a cualquiera", sostuvo Martínez en diálogo con el programa "Alguien tiene que decirlo" que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

En el mensaje de audio de Saín que se filtró en las últimas horas a la prensa, se escucha al ministro de Seguridad de Santa Fe expresar: "Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos...".

En otro tramo, Saín apuntó a los policías de Santa Fe y dijo: "Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...) a las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina".

Tras opinar que el audio "enerva a cualquiera", el titular de Apropol afirmó: "En otro contexto y otro emisor, yo no tengo problema. Pero cuando se hace de un modo despectivo y se utiliza de esta forma, realmente molesta".

"Creo que en algún punto esto hasta le conviene a Saín, pero no deja de ser una cuestión de racismo y discriminación. La gente no quiere este tipo de situaciones", agregó Martínez.