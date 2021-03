Aníbal Pachano.

Aníbal Pachano se cansó de Anita Martínez y la deschavó en Corte y confección famosos. En el taller, el actor no se calló nada y le tiró con todo a su colega, delante de la jefa, Matilda Blanco.

“Qué tal Matilda, ¡mirá qué ‘rocker’ que te viniste!”, la empezó elogiando Pachano.

“Bueno, yo no vengo a hablar de mí hoy, vengo a hablar de ustedes”, lo frenó Blanco.

“Yo me doy cuenta que me están chupando las medias, si son todos unos falsos tremendos en este lugar, y se hacen los que me quieren, y después hablan mal de mí a mis espaldas. Son todos grandes actores, mi mamá siempre me dijo ‘Desconfiá de un actor’”, retrucó Matilda.

“Estoy de acuerdo, son todos unos falsos”, le dio la razón Martínez y, ante la pregunta de la jefa de taller, la participante reconoció que nadie escucha a Barbie Vélez en su rol de coordinadora del equipo.

“Esas son habladurías”, rechazó Aníbal la crítica. Pero a continuación, Matilda hizo pasar al frente a Barbie para “hacer un coaching” y para que aprenda a imponerse a los demás. “No la miran, no la escuchan”, le dijo.

“Estamos trabajando, Matilda. ¿Qué querés, que la miremos o que trabajemos?”, se defendió Pachano, para luego disparar contra su compañera: “Anita, dejá de aportar cosas contrarias, porque vos aportás cosas contrarias”.

Pero luego de que se fue Matilda, Aníbal descargó toda la artillería contra su compañera: “Vos callate la boca, porque te encanta tirar… ¡Vos sos la peor del colegio! Vos venís de abajo, piqui, piqui, piqui, piqui. ¿Sabés lo que le pasa a la Chilindrina? La Chilindrina quiere ganar, ya te pesqué, con esa carita de ‘yo no fui’ con cuatro barbijos”, le dijo sin anestesia.