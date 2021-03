Obtuvo dictamen el proyecto de cambios en ganancias.

La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que promueve un alivio fiscal a trabajadores y jubilados obtuvo dictamen de mayoría y podrá ser tratada en el recinto

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo le dio dictamen de mayoría al proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias con el objetivo de beneficiar a más de un millón de personas.

Al comienzo de la jornada, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos), titular de Legislación del Trabajo, destacó el “dialogo intersectorial que involucró a representantes del Poder Ejecutivo, tributaristas y representantes de los trabajadores” para consensuar los alcances de la iniciativa.

Por su parte, el diputado Carlos Heller (Frente de Todos), presidente de Presupuesto y Hacienda, adelantó tres modificaciones al texto que amplían beneficios: se sumó una deducción por gastos de guardería, se incrementará la deducción por hija o hijo discapacitado y se mantendrá la eximición hasta el 30 de septiembre del 2021 sobre las guardias y horas extras que se le pagan al personal de salud que debió extender sus jornadas a causa de la pandemia.