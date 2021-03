Así se robaban una oveja en Lanús. Foto: captura de pantalla.

Un insólito hecho en la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, fue captado por una cámara de seguridad: un automovilista se robó una oveja, pero luego la devolvió.

El episodio ocurrió el pasado lunes por la mañana en las calles Manuel Blanco Encalada y General Pico, en el corazón del mencionado distrito del sur del Gran Buenos Aires, cuando el conductor de un vehículo observó al pasar al animal.

Tras frenar su marcha y bajarse a ver qué acontecía, la oveja intentó alejarse, por lo que el hombre volvió a su auto, dio marcha atrás y subió al ovino al baúl.

Toda la secuencia fue captada por la cámara de seguridad exterior de una vivienda de la zona, vecina de la propiedad de los dueños del animal, que lo habían dejado en la vereda para que paste con libertad.

Minutos más tarde, el hombre se arrepintió y devolvió el animal a sus dueños y se comprometió a darles un conejo para compensarlos.