San Isidro: hacía “willy” con la moto y atropelló a un hombre.

Un accidente evitable ocurrió en plena calle y el herido está en estado delicado. Bruno Sebastián Martin de 21 años lucha por su vida luego de ser atropellado por un joven de 24 años que hacía “willy” y lo embistió con su moto, a plena luz del día en la localidad de San Isidro.

Bruno se encuentra en estado crítico, en coma inducido, internado en el Hospital Central de San Isidro, donde tiene comprometida “las vertebras, el cuello, la espalda y la cabeza”, como consecuencia del golpe que recibió, según expresó Lucio Decarlini, tío del joven que habló con el diario Crónica. En esa línea, el hombre pidió justicia por el hecho ocurrido el martes pasado 16 de marzo a las 19 horas.

Lucio describe a su sobrino como un “chico tranquilo que vivía laburando todo el día”, incluso, al momento que fue embestido por la moto, estaba cumpliendo con uno de sus trabajos que es repartir cajas de Mercado Libre.

Respecto al motociclista que embistió al joven de 21 años poco se sabe. Es que de acuerdo a lo que expresó Decarlini, cuando la madre del joven fue a la fiscalía de San Isidro a hacer la denuncia “no le quisieron decir el nombre de quien atropelló a su hijo”. Por lo tanto, hasta el momento, de lo único que hay certeza es de que el conductor de la moto sería un joven de 24 años que ya tendría antecedentes por correr picadas. Además se desconoce si continua demorado o si ya fue liberado.

Según dijo el tío del chico atropellado, el acusado “es un nene bien, de familia acomodada de zona norte, que ya estuvo detenido porque le gusta hacer jueguitos con la moto”, por lo que “buscan tapar” lo ocurrido.

En esa línea, el hombre pidió justicia, y que el motociclista quede detenido. “Que pague por lo que hizo, pero por sobre todo que se cuide al resto de los ciudadanos”, subrayó. Asimismo, el familiar de la víctima expresó a este medio, respecto a la salud de su sobrino, que los médicos no les piden otra cosa más que paciencia. “Hay que esperar”, remarcó.

