Eugenio Veppo - accidente en Palermo

La querella de la familia de Cinthia Choque, la inspectora de tránsito que murió luego de ser atropellada junto a un compañero que quedó herido, por el periodista Eugenio Veppo en 2019 en el barrio porteño de Palermo, pidió en el juicio una condena de 15 años de prisión para el acusado.

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14, en un juicio que se realiza vía Zoom, el abogado Andrés Gramajo solicitó esa pena al considerar a Veppo autor de “homicidio simple con dolo eventual” y resaltar que tuvo “un desapego y desprecio absoluto por las leyes de tránsito y por la vida humana cuando abandonó a las víctimas”, la fallecida Choque (28) y el herido Santiago Siciliano (31).

También, pidió “el decomiso” del auto con el que el periodista causó la tragedia y que se lo inhabilite por 10 años para conducir.





Ante los jueces Domingo Luis Altieri, Hugo Norberto Cataldi y Silvia Mora, el abogado de la querella destacó los resultados de las pericias realizadas con los videos que captaron el recorrido del periodista y el tiempo que tardó en desplazarse.





Al respecto, recordó que las conclusiones fueron que circuló a “una velocidad promedio de 132.75 kilómetros por hora”, lo que representa “un 90 por ciento por encima de la máxima permitida” en ese tramo de la avenida Figueroa Alcorta, que es de 70 kilómetros por hora.





“Veppo circuló a casi el doble de la velocidad permitida”, insistió Gramajo, quien recordó que otros conductores que fueron testigos lo vieron “realizando maniobras zigzagueantes” y que “quería meterse entre los autos”.





Para Gramajo, el periodista realizó “maniobras temerarias” desde Arenales y Callao donde, según dijo, quedó filmado cruzando su primer semáforo en rojo, lo que volvió a suceder en el cruce de las avenidas Callao y Avenida del Libertador.

Al fundamentar el dolo eventual, el abogado argumentó: “No encuentro ni cercanamente posible que una persona manejando un vehículo del porte de un Volkswagen Passat, luego de atravesar dos semáforos en rojo de importancia y a una velocidad de 132,75 kilómetros por hora, no se le ocurra, no se le cruce por la mente, no se haya representado que, de presentarse un imprevisto, haya una fatalidad segura”.





“No hubo ninguna conducta de Veppo de evitar lo que sucedió, ni siquiera lo manifestó”, agregó el querellante.



Gramajo también solicitó al tribunal que se extraigan testimonios para que sea investigado por falso testimonio Alberto Alejandro Aznar, el amigo que iba en el asiento del acompañante junto a Veppo aquella madrugada y que durante el juicio tuvo algunas contradicciones con su declaración de instrucción.

“Lo de Aznar fue penoso, generó muchísimo enojo en la familia, una burla para el intelecto. Se desdijo de todo, de la cantidad de alcohol que habían consumido. Nos tomó el pelo a todos en una declaración trabajada”, dijo al respecto.





Los alegatos pasaron a un un cuarto intermedio hasta las 15:00 cuando será el turno del fiscal de juicio Fernando Klappenbach y luego el de la defensa, a cargo del abogado Diego Szpigiel.