“Descuida, yo te cuido”: la villana Marla Grayson.

"Su fachada de tutora legal de ancianos esconde a una estafadora profesional que deja sin un centavo a los viejitos que debería cuidar. Pero se topa con la horma de su zapato cuando elige a su próxima víctima: una abuelita que perdió un poco el pelo, pero no las mañas. Una comedia deliciosamente despiadada con Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Dianne Wiest y Chris Messina". Así presenta Netflix a la película "Descuida, yo te cuido" (I Care a Lot) que se convirtió en la N°1 de Argentina y diferentes partes del mundo... y que además puso en tela de juicio un final ¿merecido? para la villana protagonista.

Esa rubia desprejuiciada se llama Marla Grayson. El personaje más cuestionado de los últimos meses en la plataforma de streaming fue interpretado por Rosamund Pike. En la película, la estratega blonda de "Descuida, yo te cuido" llama la atención desde el primer momento de su aparición. Su estrategia nada angelical genera un revuelo total. ¿A qué se dedica? Se aprovecha de hombres y mujeres mayores, a los que roba sus propiedades mientras los manda a hogares de ancianos. Arma speachs convincentes, lo justo y necesario, para poder seguir adelante con su plan macabro que la vuelve famosa y millonaria.

Así, transcurre diferentes casos que la ponen en tapa de los tabloides y sitios de noticias. Convirtiéndose en una celebridad en lo suyo. Cuanto más fama, más trabajo. Y cuanto más trabajo... más dinero.

Pero el problema de esta mujer despiadada es que no todo saldrá como ella quiere. Lo que parece bajo su control, terminará en un suceso que ella ni se imaginaba. Sin embargo, a juzgar (quizá un poco por el guión del film dirigido por J Blakeson o por los ojos críticos de los internautas de Netflix), su desenlace final es merecido... a manos de un hombre que busca vengarse de ella por haber encerrado a su madre en un asilo y no permitirle verla hasta su muerte. Despiadada.

Bella y talentosa, quiere disfrutar de su éxito con su mujer, Fran (Eiza González), la morocha que le roba los suspiros. Pero en medio de su ceguera profesional, seguirá adelante con su plan exponiendo incluso a su propia pareja al borde de la muerte.

El final de la película de Netflix fue cuestionado por muchos que no se esperaban dicho desenlace en la historia y que lo vieron como algo ridículo. Mientras que otros creen que no había mejor forma de hacer justicia y así darle un cierre a la historia que bien podría haber sido parte de una serie. Lo mejor de ver una película como esta, es que la diversidad de opiniones entran a jugar un debate realmente delicioso.

Lo cierto es que para Marla Grayson hay un "castigo" por sus acciones incorrectas a la hora de proceder y aprovecharse de los adultos mayores. Y lo que se define como "una comedia deliciosamente despiadada", termina siendo un verdadero drama con suspenso.

Los comentarios de la audiencia fueron tan fuertes que generaron que la propia protagonista y el director del film tuvieran que dar su palabra al respecto en USA Today. Y para sorpresa de todos, había otro final para Marla Grayson.

Los finales felices entran muchas veces en tela de juicio. Y aquí, el desenlace genera diferentes interrogantes: ¿tiene un final feliz la protagonista obteniendo el sueño que anhela y expresa al principio del film cuando dice que quiere ser una exitosa millonaria?, ¿cuál es el precio que se debe pasar para obtener ese sueño?, ¿es válido buscar la felicidad sabiendo que puede poner en riesgo a su pareja o incluso quebrar ese deseo de 'final feliz' de una historia de amor?

Responde Pike: "En mi cabeza, Marla nunca creyó que iba a morir. Quiero decir, hasta el momento en que ella exhale su último suspiro, creo que todavía piensa que va a ganar y que se va a salir de eso. Realmente lo hago".

Blakeson, por su parte, dijo que "la gente encuentra el final satisfactorio, pero deja un sabor agridulce en la boca porque terminamos con el personaje más agradable de la película gritando de desesperación".

"Lo que me gusta del final... es que creo que es el tipo de cosas que la gente cree que quiere, y lo disfruta, pero con suerte, como cinco minutos después, deja un sabor agridulce en la boca de ‘¿Debería querer eso?’ ‘¿Debería disfrutarlo?’ ‘¿Qué significa eso?’. Hay convenciones del cine y cosas sobre el apoyo a las personas y la empatía, y es interesante que todo esté ahí", expresó en una reciente entrevista.

EL OTRO FINAL

Lo reveló el propio J Blakeson en entrevista con Cinema Blend. "I Care a Lot" tenía otro final posible: Marla, finalmente, se salía con la suya y no era asesinada.

Sin embargo, le pareció inadecuado, no correcto por su accionar ya que al fin y al cabo era una estafadora, jugando con la propia vida de los seres a los que debía proteger. La historia no podía terminar de esa manera.

Más preciso, lo definió de esta manera: "En la edición, intentas muchas cosas y formas diferentes. Nunca querrás tener una avenida que no se explore y probamos la otra avenida y se sintió demasiado extraña…"

Pero el objetivo del director estaba claro: quería que la audiencia reaccionara ante el final inesperado. Porque al fin y al cabo, la muerte de Marla no iba a pasar desapercibida. Y no se equivocó. Quizá, hasta más de uno dijo al ver el film: "se lo merecía" o "era de esperar".

Lo cierto es que tanto Blackeson como Pike sabían que su Marla Grayson iba a generar amor y odio por igual.

ELLA, LA BELLEZA DE LA SERIE: ¿QUIÉN ES ROSAMUND PIKE?

Rosamund Pike ya no pasará desapercibida desde este protagónico.

Si bien es una actriz seria, se sabe que en la vida privada es una mujer de mucho sentido del humor. Incluso, en su Instagram publicó un video haciendo de las suyas en Italia y mostrando un lado más descontracturado.

Las redes sociales son su pasión. Es muy activa en Instagram y ya tiene más de 480 mil seguidores. En su cuenta mezcla su profesión y su vida privada, como así también videos divertidos.

Rosamund tiene 42 años, es madre de dos hijos con su pareja de toda la vida, Robie Uniacke. Con él está desde 2009. Los chicos se llaman Solo, de 8 años, y Atom, de 6.

Es hija de cantantes de ópera profesionales. Incluso ella también fue educada desde muy pequeña para ello. Pero la actuación se convirtió en su pasión.

Lo más llamativo es que Rosamund entierra sus premios de actuación en el jardín de su casa ya que no soporta tenerlos dentro de su hogar. Lo ve como algo "incómodo", tal como se lo confesó a Ellen DeGeneres en una entrevista.

Además de "I Care A Lot", Pike fue protagonista de Gone Girl (2014) y fue Miranda Frost en la película de James Bond "Die Another Day" (2002). Otros trabajos fueron en A Rather English Marriage (1998), Esposas e hijas (1999), y Love in a Cold Climate (2001), una miniserie basada en las novelas A la caza del amor y Amor en clima frío de Nancy Mitford. Apareció como Sarah Beaumont en un episodio de la serie Foyle's War.

