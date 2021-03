Caída de Joe Biden del Air Force One

El presidente de EEUU, Joe Biden, sufrió una pequeña caída cuando subía al Air Force One, el avión presidencial.

Según captaron las cámaras de televisión y los fotógrafos, el mandatario estadounidense tropezó con uno de los escalones y, al ponerse de pie, volvió a trastabillarse y a caerse.

Your browser does not support the video element.

Tras unos segundos de desconcierto, el mandatario recuperó el equilibrio, se limpió el pantalón en la zona de las rodillas y realizó el resto del ascenso hasta la nave sin problemas.

Noticias relacionadas

Biden tomó el avión para desplazarse hasta Atlanta, donde junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, dará conocer el masivo plan de estímulo aprobado recientemente por el Congreso.