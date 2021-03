Tecno, Reuters.

WhatsApp desarrolla una función para reproducir más rápido los mensajes de voz

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, está desarrollando una función para aumentar la velocidad de reproducción de los audios. Esta función ya se puede encontrar en Telegram, su principal competidor, en donde, al reproducir un audio el usuario puede pulsar el botón “2X” para incrementar la velocidad del sonido al doble.

Noticias relacionadas

“WhatsApp finalmente está probando una opción para cambiar la velocidad de reproducción de los mensajes de voz. Es una función bajo desarrollo que estará disponible en una futura actualización de la aplicación para iOS y Android”, aseguró WABetaInfo en su cuenta de Twitter.

La opción de aumentar la velocidad a las notas de voz significa que se podrá escuchar los audios en menor tiempo. Es de observar que ya existen aplicaciones que permiten esta función con los audios, sin embargo WhatsApp no recomienda su uso. La aplicación más popular es TalkFaster, una herramienta que permite aumentar la velocidad de todos los audios de un dispositivo móvil: el usuario descarga el audio que le enviaron por WhatsApp, lo sube a la plataforma y desde ahí cambia la velocidad de escucha. En este caso lo que está desarrollando WhatsApp es la posibilidad de acelerar los audios desde su aplicación sin descargarse una externa.

Esta función es muy esperada por muchos usuarios, quienes reciben audios de larga duración y esperan poder acortar los plazos de escucha.

Microsoft presenta llamadas virtuales con hologramas

En la pandemia de coronavirus crecieron las videollamadas y las plataformas que ofrecían estos servicios. Cada vez más usuarios comenzaron a utilizar este medio de comunicación virtual y se descargaron plataformas como Zoom o Google Meet. De esta forma, la imposibilidad de entablar una conversación cara a cara fue suplida por las videollamadas. Microsoft observó este crecimiento y redobló la apuesta de la tecnología ya existente en las videollamadas.

Microsoft presentó Mesh, una plataforma de realidad aumentada que permite que personas se encuentren virtualmente en forma de holograma con su aspecto físico. Los individuos están en distintos lugares y con realidad mixta pueden transportar su figura en forma digital. La herramienta está siendo desarrollada por la compañía Azure.

“Puedes sentir que estás en el mismo lugar que otra persona y te puedes teletransportar desde distintos aparatos para estar presente con otra gente aunque no estén físicamente juntos“, indicó el socio técnico de Microsoft Alex Kipman durante la presentación.

Mesh estará disponible en los dispositivos de realidad aumentada propios de Microsoft, los HoloLens 2, en teléfonos , tablets, ordenadores, y cascos de realidad virtual de otras marcas. De esta forma, vienen a revolucionar el mundo de las reuniones virtuales.

Tinder permitirá consultar antecedentes penales

La aplicación de citas más popular del mundo tendrá una verificación de antecedentes penales de los usuarios. Match group, la compañía que creó Tinder, anunció que se asoció con Garbo, una plataforma de verificación de antecedentes en línea que contiene registros públicos e informes de violencia o abuso, incluidos arrestos, condenas, órdenes de restricción, acoso y otros delitos violentos.

De esta forma, los usuarios podrán acceder a los antecedentes penales de la persona con la cual tienen interés de encontrarse, como por ejemplo los que pudieran tener con respecto a la violencia de género. “Antes de Garbo, los abusadores podían esconderse detrás de un sistema legal costoso y de difícil acceso para verificar sus antecedentes de violencia”, dijo Kathryn Kosmides, fundadora y CEO de Garbo. La integración de Garbo en Tinder está prevista para antes de fin de año y se comenzaría a probar primero en Estados Unidos.

Instagram agrega nuevas medidas de seguridad

Instagram anunció actualizaciones en sus medidas de seguridad para proteger a los menores de edad. Principalmente, se van a implementar restricciones en los mensajes para evitar que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no los sigan. De esta forma, si un adulto quiere enviarle un mensaje a un adolesente que no lo sigue le va a llegar una notificación que no puede realizar esa acción. A través de inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático Instagram va a comprender la edad real de las personas y detectar cuentas.

Se va a activar un sistema de notificaciones para alertar a menores y prevenir las conversaciones entre adultos con los que ya están conectados. Entre las notificaciones, se va a alertar a los jóvenes cuando un adulto estuvo exhibiendo conductas sospechosas y está interactuando con ellos. Por ejemplo, si un adulto se encuentra enviando una muchas solicitudes de amistad a menores de 18 años, se utilizará esta herramienta para prevenir y alertar a los destinatarios de sus mensajes directos y se les otorgará la opción de finalizar la conversación, bloquear, reportar o restringir al adulto. A su vez, será más difícil para los adultos encontrar y seguir adolescentes, se va a restringir la opción de búsqueda.

Además de estas medidas de seguridad, se conoció la noticia de que Instagram trabaja en una versión para menores de 13 años. La vicepresidenta de Producto de Instagram, Vishal Shah, aseguró que el trabajo en la juventud se ha identificado como una prioridad en la primera mitad de 2021.

Telegram prueba salas de voz

Telegram, la aplicación de mensajería instantánea, está desarrollando en su plataforma salas de audio al estilo ClubHouse, la aplicación que es furor en el mundo entero. La aplicación ClubHouse, está valuada en 100 millones de dólares y marca el camino de las demás redes sociales quienes miran con atención el éxito que está teniendo. De esta forma, Telegram se suma a Instagram y Twitter quienes también están trabajando en el desarrollo de salas de audio.

Es de destacar que Telegram, la aplicación creada por Pavel Durov, ha experimentado un gran crecimiento y está anunciando nuevas funciones. Entre ellas se encuentra la posibilidad de exportar conversaciones directamente desde WhatsApp, mensajes que se autodestruyen en cualquier tipo de chat o la creación de grupos con un número ilimitado de integrantes.