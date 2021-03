Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez se sometió al "Cuestionario intragable" de "Flor de equipo", el programa que conduce Florencia Peña en Telefe y reveló quién fue la persona más famosa a la que rechazó. "¡Luis Miguel!", gritó la actriz y explicó cómo se dio el encuentro con el cantante mexicano, que era su ídolo. "Fui de larva a una cena porque me encantaba, me encantaba nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui en un enterito de jean y había unas potras en el Sheraton, vestidas hechas un fuego. Yo quería conocerlo, lo único que quería era eso y que me firme una remera”, relató.

Y aseguró que se sorprendió porque el "Sol de México" le propuso pasar la noche juntos. “Me invitó a la habitación y subí porque estaba colapsada, fuimos con una amiga a tomar champagne. Me dijo ‘¿tenés ganas de quedarte a dormir?’ Le dije ‘no, hasta luego, chau’. Nada, ni un beso. Ah sí, ¡un beso sí! Solamente le di un beso pero después no me animé”, contó la artista, que actualmente está en pareja con Santiago Caamaño. Y remató: “Él es súper caballero y atento. Le dije que no y me llevó el chofer a mi casa, ¡yo vivía en Quilmes, la loma del orto!.

Además, Marcelo Polino señaló que un futbolista muy importante quiso conquistarla pero que Vélez no quiso saber nada. “Un jugador muy famoso estaba muy enamorado, le compró un auto, le dejó las llaves del auto sin siquiera tomar un café y ella se lo devolvió... ¡yo la quería matar!”, expresó el periodista. Mientras que la actriz, dándole la razón, disparó: "¡Siempre fui muy boluda!".

También habló del fin de su amistad con José María Muscari, luego de que salieran a la luz una serie de audios en los que el productor teatral se refería a Federico Bal -en medio de las denuncias cruzadas por violencia con Barbie Vélez- como "enano, payaso, mediático, gordo y judío". "Se filtró un audio y el pensó que se había filtrado por mí y si pensás eso, ya no somos más amigos", explicó la actriz, aunque reconoció que trabajaría con el director porque lo admira y lo sigue queriendo, pero que nunca más buscaría recomponer su relación.

En tanto, Muscari dos meses atrás en el mismo programa dejó en claro que no está en sus planes compartir proyectos laborales con Nazarena. "Está todo bien con Naza, yo la quiero mucho, pero como fuimos tan amigos y ahora no tenemos relación, sería raro volver a trabajar juntos", sentenció.