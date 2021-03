Hacía willy con la moto y atropelló a un hombre, Video Diario Zona Norte

Un motociclista que circulaba en una sola rueda y atropelló a una persona en la localidad bonaerense de Martínez fue denunciado penalmente y se le suspendió su licencia de conducir, informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

El organismo detalló que una disposición le permite la suspensión provisional de la licencia de conducir a aquellos "que manejen de forma temeraria e imprudente poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás"

La disposición tiene como objetivo "sacar de las calles y las rutas a los conductores que desarrollen conductas gravísimas para la seguridad vial a los efectos de su reevaluación por las autoridades de tránsito de cada jurisdicción".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El conductor manejaba una motocicleta a alta velocidad en una sola rueda por Diagonal Tucumán al 800 y atropelló a un repartidor que se bajaba de su vehículo para realizar una entrega.

Como consecuencia, el joven tuvo graves heridas. Trabajaron en conjunto la ANSV, con el municipio de San Isidro y las autoridades de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires,

“Ni bien tomamos conocimiento del caso actuamos inmediatamente para que hechos como este no vuelvan a ocurrir, ya que representan un grave peligro para la sociedad” señaló el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.