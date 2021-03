Alexander Zverev en el ATP de Acapulco, REUTERS

Un curioso hecho se vivió durante las semifinales del ATP de Acapulco en el encuentro en el que Alexander Zverev superó a su compatriota Dominik Koepfer por 6-4 y 7-6 (5) para meterse en la definición ante Stefanos Tsitsipas.

Al comienzo del segundo set, con Koepfer 40-30 al servicio del primer juego, el match se detuvo unos minutos por un ligero temblor en el suelo, que no hizo perder la calma de los presentes.

De acuerdo a los reportes oficiales, el sismo se registró a las 00.06 del sábado y tuvo una magnitud de 5,7 grados, con el epicentro en el estado de Guerrero, que incluye a la ciudad ciudad balneario de Acapulco.

"No sabía lo que había pasado. Y Dominik tampoco. Creo que las luces empezaron a parpadear y los espectadores lo sintieron más que nosotros. Estábamos corriendo por la cancha y teníamos que jugar un punto", comentó Zverev, de 23 años, número siete del mundo.

“Si se preguntan por qué se movió un poco la cámara durante el último punto, no fue un trabajo descuidado de cámara, sino que acaba de haber un pequeño terremoto aquí”, remarcó el comentarista de TV, sorprendido.