Gladys "La Bomba Tucumana" y su ex pareja.

Invitada a "Nosotros a la mañana", Gladys, La Bomba Tucumana recordó su dura historia de vida y dio detalles de la violencia que sufrió por parte de Sebastián Escacena, su exnovio. “No volví a Tucumán por miedo a que Sebastián me haga algo. Yo no me daba cuenta, mi vida cambió tanto después de salir de eso. Gracias a Dios”, reveló la cantante tropical. Y agregó: "No volví desde entonces, porque estoy trabajando mucho. Yo no tenía ya relación con él, no había manera de sacarlo de mi casa, yo no sabía qué hacer”.

Además, aseguró que durante los años que estuvo en pareja, muchas veces evitó volver a su hogar en su regreso de las giras para no verlo. “Las cosas que llegué a hacer… No me volvía, con una ropa interior, me subía y me iba a Retiro y perdí el avión. Me subí a un Bondi, así yo, la Bomba Tucumana y me iba no sé, a cualquier lado, sin destino.

Ojalá mi hijo no lo vea, me muero de vergüenza”, contó entre lágrimas y reveló que al estar en una relación tóxica se alejó de sus amigos, familia y descuidó su estado físico: "Me quedaba ahí, quieta por temor a lo que podía hacer, por ahí venía y me clavaba un cuchillo. Yo tenía miedo, desconfianza porque era una prisionera, no podía ir al super, no podía hacer nada de lo que a mí me gustaba hacer".

Y destacó cómo pudo superar no solo su relación con Escacena, sino su infancia: “Soy un ejemplo de todo, porque vengo de ser una mina re contra humilde, re contra golpeada con un padre golpeador, cosas tremendas que viví y soy un ejemplo de todo, una mina que se superó en todo, logró algo… Poder decirle estos a las mujeres, decirles ‘chicas se puede’, se puede bajar de peso, se puede separar de alguien que te hace daño, mucho y que yo no me daba cuenta”.

En noviembre de 2020, la artista denunció públicamente que su expareja se había quedado con un auto que le pertenecía y que estaba viviendo en su hogar, sin su consentimiento. "Me siento estafada, utilizada, es muy triste para mí como una dama que soy y una mina que toda mi vida he laburado, todo lo que tengo me lo gané laburando, lo único que sé en mi vida es laburar, entonces no es justo, imaginate cómo me siento", dijo en diálogo con Tomás Dente.