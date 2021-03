Pampita y Vicky Xipolitakis en PH.

Pampita y Vicky Xipolitakis fueron dos de las invitadas al primer programa de la nueva temporada de PH, "Podemos Hablar".

Allí fue que la modelo reveló que la ex participante de Masterchef Celebrity la sorprendió con un gran regalo por su embarazo que puso celosa a sus más íntimas amigas.

"Llegué y Vicky me trajo un regalito porque estoy embarazada, pero no es un regalito, me trajo una caja así de grande con un cochecito. Mis amigas me miraron como diciendo '¡nos mató! ¿En el baby shower qué hacemos?'. Gracias Vicky, gracias por el regalo", relató Pampita.

Xipolitakis compartió el momento en su cuenta de Instagram: "Un regalito para tu pancita, es algo nuevo. Felicitaciones, me puse muy contenta de verdad, es una gran bendición".