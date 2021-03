Jorge Barrio en el Gálvez con su Renault. Foto: Instagram.

El TC2000 disputó este dominmgo su segunda final de la temporada en el autódromo de Buenos Aires, donde Jorge Barrio logró un nuevo éxito en la categoría. El piloto de Pinamar dijo que estuvo algo complicado en el arranque y también habló sobre la maniobra con Matías Cravero.

“Fue una carrera que creo premió a los que cuidaron la goma al principio. La realidad es que de entrada estaba un poco complicado, no tenía ritmo, así que me dedique a cuidar la goma.

Después surge la pelea entre Marques y Montenegro y en un roce puedo aprovechar para quedar segundo. Luego Montenegro es penalizado, me pasa Cravero y después no sé qué pasó en la uno que lo vuelva a superar y empecé a hacer diferencias”, dijo Barrio.

Al ser consultado sobre su opinión sobre la maniobra con Cravero, dijo: “El auto no estaba puesto, yo venía por la cuerda, recibo un roce, me cruza y después no sé qué pasó. Debería verla de afuera para tener un buen análisis”.

En el campeonato, Jorge Barrio se afianzó como líder con 73 puntos, seguido por Marques con 57 y Fineschi con 51 unidades.

La tercera fecha del TC2000 se va a disputar el próximo 11 de abril en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.