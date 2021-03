Una mujer murió de un infarto tras ser asaltada por un motochorro en Ramos Mejía.

La inseguridad se cobró una nueva muerte. La víctima se llamaba María Rosa Daglio. Se trata de una mujer de 56 años que murió este viernes en la localidad bonaerense de Ramos Mejía tras ser asaltada por un motochorro. Era psicología social y hablaba por teléfono en la vereda cuando fue abordada por el delincuente. Tras el ataque, sufrió un infarto y falleció.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la tarde, en la calle Belgrano al 300. En las imágenes, registradas por las cámara de seguridad de la zona, se puede ver cómo María se encontraba detenida en la vereda, mientras hablaba por teléfono con otra persona. Segundos después, fue arrastrada unos metros por un asaltante y se golpeó duramente al caer.

Fue asistida por oficiales de la comisaría segunda de Ramos Mejía. Una persona que estaba circulando por allí en ese momento y que fue testigo del hecho, le estaba haciendo maniobras de RCP a la víctima mientras se esperaba a la ambulancia.

María fue trasladada al Hospital Haedo, donde falleció. Los policías entrevistaron a su hija unas horas más tarde, quien les dijo que Daglio sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.

Ahora, la investigación está a cargo del fiscal Federico Medone, a cargo de la UFI especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. La carátula, en principio, es “homicidio en ocasión de robo”. Aún no se determinó si el trágico desenlace se produjo producto de su caída o del shock que le provocó ser víctima de un robo violento.

Tras el trágico hecho, la familia de María convocó, a través de las redes sociales, a una manifestación el viernes 26 de marzo a las 19. La concentración se llevará a cabo en la intersección de las avenidas Mayo y Rivadavia, donde no solamente reclamarán por el esclarecimiento de este caso sino también para decirle “basta a la inseguridad”.

La familia de Daglio pidió: "No te quedes adentro con miedo, hoy lo mirás de la vereda de enfrente y mañana podés ser vos o cualquier ser querido. Te quitan todo en un segundo". Denuncian varios hechos de inseguridad en la zona.