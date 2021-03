Restricción de vuelos: hay casi 30 mil turistas argentinos en el exterior. NA.

Preocupa la cantidad de argentinos que han en el exterior. Son 110.000, según datos oficiales. Y se sabe que de esa cifra, unos 27.000 son turistas que regresarán en semanas o meses. En el medio, las restricciones aéreas que ya están en funcionamiento.

Este lunes, 20 vuelos internacionales aterrizarán en Ezeiza y otros 22 despegarán con rumbo a Miami, Frankfurt, Santiago de Chile, Lima y San Pablo, entre otros destinos. Los pasajeros de aquellos vuelos formarán parte de vuelos que no se sabe aún la fecha de retorno.

Hay 68 vuelos de Aerolíneas Argentinas suspendidos: 40 correspondientes a marzo y 28, a abril. De los cancelados durante el fin de semana, uno iba a partir a Río de Janeiro, otro a San Pablo y un tercero a Madrid. Y se anularon, claro está, los regresos de esos trayectos. Este lunes, se suspendió un vuelo a Río de Janeiro.

Por su parte, también hubo cancelaciones en Latam. En los últimos días, redujo sus operaciones en un 30% a Santiago de Chile, 70% a San Pablo y 30% a Lima. Así, pasó de diez a ocho frecuencias semanales a Santiago de Chile, de diez a siete hacia Lima, y de cinco a tres a San Pablo.

Al parecer, la circulación entre países por vía aérea debe cumplir con la Decisión Administrativa 219/2021, publicada el 13 de marzo y válida hasta el 9 de abril.

Para evitar el avance de las nuevas variantes de Covid en nuestro país, las restricciones son más severas dependiendo del destino. A Brasil había una reducción de las frecuencias mensuales de viajes áreos del 50%, y ahora es del 70%. En tanto, con Estados Unidos había una limitación del 30%, que se llevó a 40%. Para México y países europeos se mantuvo la reducción del 30% y en el caso de los vuelos a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile se decidió establecer el mismo porcentaje.

El avance del coronavirus en otros países alertó a la Argentina. A fines de enero el Gobierno también limitó el flujo aéreo internacional. Lo que generó que los pasajeros consultasen todo el tiempo qué pasaba con sus vacaciones ya programadas. Las aerolíneas y agencias de turísmo recibieron llamados, mails, y chats de Whatsapp para responder al respecto. Pero ahora las limitaciones son fuera del verano y asociados a traslados por motivos laborales, médicos, de cuidado de un familiar, de turismo, etc.

Los pasos fronterizos terrestres están cerrados desde diciembre, tanto para argentinos como para extranjeros, y el avión es el único medio de transporte de pasajeros habilitado. Los que viajan desde el exterior hacia la Argentina deben someterse a un análisis de PCR con un máximo de 72 horas de anticipación para determinar si hay contagio de COVID-19. Y tienen que cumplir con siete o más días de cuarentena en un domicilio informado, hasta cumplirse los 10 días desde que se tomó la muestra para el PCR.

Las fronteras aéreas hoy siguen abiertas pero si se complica la situación sanitaria, serán los mismos pasajeros quienes deban hacerse cargo de todos los costos. Fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron a Clarín que no habrá vuelos de repatriación.

Un vocero de Aerolíneas Argentinas a Clarín que "hoy las cancelaciones no representan un problema ya que la ocupación de los vuelos permite reubicar a los pasajeros dentro de un plazo razonable, un día o dos máximo" y agregó que "no es la situación de cierre total que se vivió al comienzo cuando se hicieron vuelos especiales para traer pasajeros".

Por otra parte, también hay que mencionar al mayor grupo de argentinos varados de 143 estudiantes que estaban de viaje de egresados en Cancún, México, y contrajeron Covid-19. Hay 87 chicos en un hotel y 56 en otro. Pero aún no recibieron el alta y por lo tanto no pueden emprender el regreso.